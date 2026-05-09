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Uruguayo Guillermo Silva gana etapa en el Giro de Italia

Conquista una accidentada segunda jornada en Bulgaria, logra la mayor victoria de su carrera y se convierte en el primer uruguayo líder del Giro de Italia

  • 09
  • Mayo
    2026

El ciclismo latinoamericano vivió este sábado una jornada histórica gracias a Guillermo Silva, quien se convirtió en el primer corredor uruguayo en ganar una etapa del Giro de Italia y en portar la emblemática maglia rosa como líder de la clasificación general.

El pedalista nacido en Maldonado firmó una actuación memorable al imponerse en el sprint final de la segunda etapa, disputada entre Burgas y Veliko Tarnovo, en Bulgaria, en una jornada marcada por lluvia, múltiples caídas y dramatismo hasta el último metro.

Visiblemente emocionado, Silva celebró incrédulo la mayor conquista de su trayectoria apenas en su segunda participación dentro de la ronda italiana.
Victoria en un final explosivo

La etapa, de 221 kilómetros y con perfil ondulado, parecía encaminada a un desenlace favorable para corredores más experimentados como Jonas Vingegaard, quien incluso figuró en el grupo de punta en el tramo decisivo.

Sin embargo, el pelotón alcanzó a los escapados a escasos 300 metros de la meta, momento en que el equipo XDS Astana ejecutó a la perfección su estrategia.

Christian Scaroni dejó a Silva en posición ideal, y el uruguayo respondió con potencia para superar por estrecho margen al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone, sellando así una victoria histórica.

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Gracias al triunfo, Silva desplazó al francés Paul Magnier del liderato general y asumió la maglia rosa con cuatro segundos de ventaja sobre Stork y el colombiano Egan Bernal.

Jonas Vingegaard, uno de los grandes favoritos al título, quedó en la posición 15 de la general, a 10 segundos del nuevo líder.

Para Silva, el resultado representa un arranque de ensueño en su debut dentro de una de las pruebas más prestigiosas del ciclismo mundial.

Jornada marcada por accidentes y tensión

La etapa estuvo seriamente condicionada por condiciones climáticas adversas, especialmente tras una fuerte caída masiva a poco más de 20 kilómetros de la meta.

Alrededor de 15 corredores se vieron involucrados en el accidente sobre carretera mojada, dejando imágenes de alta tensión.

El británico Adam Yates logró continuar pese a terminar ensangrentado, aunque perdió casi 14 minutos, mientras que Jay Vine y Marc Soler abandonaron tras ser trasladados en ambulancia.

La edición 109 del Giro de Italia continúa este domingo con una tercera etapa de 175 kilómetros entre Plovdiv y Sofía, antes de que la carrera abandone Bulgaria rumbo a nuevas exigencias.

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Por ahora, el protagonista absoluto es Guillermo Silva, quien ya escribió una página dorada para Uruguay y para el ciclismo sudamericano al conquistar una jornada que quedará grabada en la historia del Giro.


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