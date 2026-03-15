Venezuela elimina a Japón y avanza a semifinales del WBC

La selección de Venezuela protagonizó una de las grandes sorpresas del Clásico Mundial de Béisbol 2026 al derrotar 8-5 a Japón, campeón defensor del torneo liderado por Shohei Ohtani, resultado que le permitió asegurar su lugar en las semifinales.

El encuentro dio un giro cuando Wilyer Abreu conectó un jonrón de tres carreras que colocó al frente a la novena venezolana, luego de que Maikel García encendiera la remontada con un cuadrangular de dos anotaciones.

Venezuela vuelve a semifinales después de 2009

Con este triunfo, Venezuela avanzó a la ronda de los cuatro mejores por primera vez desde 2009, consolidando una de sus actuaciones más destacadas dentro del torneo internacional.

Además, la victoria le permitió asegurar un lugar en el grupo de seis naciones que disputarán el torneo olímpico de béisbol de 2028, junto con Estados Unidos y República Dominicana.

El equipo venezolano enfrentará el lunes a la invicta Italia en la ronda de semifinales, mientras que Estados Unidos se medirá contra República Dominicana en el otro duelo.

Wilyer Abreu cambió el rumbo del partido

El momento decisivo llegó en el sexto inning, cuando Wilyer Abreu conectó un jonrón ante Hiromi Itoh que puso la pizarra 7-5 a favor de Venezuela.

El batazo se produjo después de castigar una recta de cuatro costuras con cuenta de 2-1, enviando la pelota a 409 pies hacia el jardín derecho. Fue el primer cuadrangular de Abreu en el torneo.

Posteriormente, Ezequiel Tovar amplió la ventaja a 8-5 en la octava entrada, luego de abrir con un doble y anotar tras un error en un tiro de Atsuki Taneichi, quien intentó sorprenderlo en primera base.

Japón comenzó con fuerza gracias a Ohtani

El juego arrancó con poder ofensivo de ambos equipos. Ronald Acuña Jr. conectó un jonrón en el segundo lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto, enviando la pelota a 401 pies entre el jardín derecho y central para sumar su segundo cuadrangular en el Clásico Mundial.

La respuesta japonesa llegó de inmediato cuando Shohei Ohtani, Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de 2023, abrió la parte baja del primer inning con un jonrón de 427 pies por el jardín central tras conectar un slider 2-1 de Ranger Suárez.

Japón llegó a colocarse arriba 5-2 en la tercera entrada, después de un rally de cuatro carreras en el que Shota Morishita, quien reemplazó al lesionado Seiya Suzuki en el jardín central, conectó un jonrón de tres carreras ante Suárez.

El pitcheo venezolano selló el triunfo

Tras la reacción ofensiva, el pitcheo venezolano logró contener a la ofensiva japonesa. Enmanuel de Jesus lanzó dos innings y un tercio sin permitir carreras, actuación que le permitió apuntarse la victoria.

Por su parte, Daniel Palencia consiguió el salvamento, asegurando el triunfo cuando Shohei Ohtani elevó un globo para el último out del partido.

Con este resultado, Japón vio cortada su racha de 11 victorias consecutivas en el Clásico Mundial de Béisbol, mientras que Venezuela continúa su camino en busca del título.





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