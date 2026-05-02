Arranca gira europea de Bronco con sold out en Barcelona

Bronco reunió a más de 10,000 asistentes en el Olimpic Arena de Barcelona, donde marcó su regreso a España tras 15 años de ausencia con un lleno total. La agrupación regiomontana confirmó su vigencia internacional con un concierto que combinó nostalgia, energía y conexión directa con el público.

La presentación no solo destacó por el Sold Out, sino por la respuesta de distintas generaciones que corearon cada tema, consolidando a la banda como uno de los referentes del regional mexicano fuera de Latinoamérica.

¿Cómo fue el regreso de Bronco a España?

El concierto en Barcelona representó el arranque oficial de su gira por Europa, un tour con el que buscan reforzar su presencia en el continente. La agrupación ofreció un espectáculo con producción sólida y cercanía con los asistentes, elementos que marcaron la noche.

Durante el evento, miles de personas respondieron de forma constante a cada interpretación, en una velada que se mantuvo activa de principio a fin.

¿Qué canciones marcaron la noche en Barcelona?

El repertorio incluyó algunos de los temas más representativos de su trayectoria como “Que no quede huella”, “Nunca voy a olvidarte”, “Oro”, “Dos mujeres y un camino” y “Adoro”, que fueron coreados por el público.

Estas canciones se convirtieron en los momentos más destacados del concierto, generando una respuesta colectiva que reforzó la conexión entre la agrupación y sus seguidores.

¿Qué dijo Bronco tras su presentación?

“Volver a España después de tantos años y sentir este cariño es algo que no tiene palabras. Este es solo el comienzo de algo muy grande para nosotros en Europa”.

La declaración se dio tras concluir el espectáculo, en el que la agrupación reconoció la respuesta del público europeo.

¿Qué significa este concierto para su gira en Europa?

El éxito en Barcelona confirmó el alcance de Bronco entre la comunidad latina en Europa y su capacidad para convocar público en nuevos mercados. La agrupación mantiene más de cuatro décadas de trayectoria, periodo en el que ha ampliado su presencia internacional.

El concierto también marcó el inicio de su tour “El Gran Baile”, con fechas programadas en distintas ciudades del continente.

¿Cuáles son las próximas fechas de Bronco en Europa?

Tras su presentación en Barcelona, la agrupación continuará su gira con los siguientes conciertos:

2 de mayo – Madrid – La Cubierta de Leganés

– Madrid – La Cubierta de Leganés 3 de mayo – Málaga – Forum

– Málaga – Forum 9 de mayo – Murcia – Recinto de Eventos de Molino de Segura (REMO)

– Murcia – Recinto de Eventos de Molino de Segura (REMO) 10 de mayo – Milán – Mood Live Milano (Idroscalo)

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