Internacional

Rubio coordina con líderes Latinos un frente contra los carteles

El objetivo central fue consolidar una alianza hemisférica para combatir el crimen organizado, bajo la visión de la administración del presidente Donald Trump

  • 07
  • Marzo
    2026

En el marco de la cumbre estratégica "Escudo de las Américas", el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó este sábado una intensa jornada de reuniones bilaterales y multilaterales con mandatarios y líderes de América Latina.

El objetivo central fue consolidar una alianza hemisférica para combatir el crimen organizado, bajo la visión de la administración del presidente Donald Trump.

Según informó el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott, Rubio sostuvo encuentros clave con los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Panamá, José Raúl Mulino; y Bolivia, Víctor Paz.

En estas sesiones también participaron figuras políticas de relevancia regional como la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández; el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast; y el líder hondureño Nasry Asfura.

trump-anuncia-coalicion-militar.jpg

Una alianza contra los carteles

Durante los encuentros realizados en Florida, el secretario Rubio elogió la disposición de los gobiernos socios para integrar lo que se perfila como una coalición sin precedentes destinada a desmantelar las redes de los carteles transnacionales.

El comunicado oficial de la comitiva estadounidense destacó que Rubio reconoció el compromiso de los líderes regionales para desarticular estas organizaciones y combatir los efectos desestabilizadores que el narcotráfico genera en las instituciones del hemisferio.

eua-ejercito-carteles.jpg

El uso de 'fuerza militar letal'

El punto culminante de la jornada fue la formalización, por parte del presidente Donald Trump, de una coalición militar conformada exclusivamente por gobiernos latinoamericanos de derecha.

Esta alianza busca derrotar de manera definitiva a los carteles de la droga, en un contexto de alta tensión diplomática debido a la exclusión de México de este acuerdo.

La ausencia del gobierno mexicano ocurre mientras crece la incertidumbre sobre una posible intervención militar directa de Estados Unidos contra el narcotráfico en territorio mexicano. El presidente Trump fue contundente al definir la esencia del compromiso alcanzado este sábado: el uso de fuerza militar letal.

"De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están", expresó Trump ante los líderes reunidos, subrayando que el objetivo es la destrucción total de las estructuras criminales mediante la cooperación de inteligencia y el poderío militar compartido.


