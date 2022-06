Vive Cayetano Delgado 'miedo, ilusión y alegría'

Estos sentimientos los vive el novillero de la Sultana del Norte, Cayetano Delgado, que este viernes en la Monumental Monterrey se convertirá en torero regio.

Con sentimientos encontrados por la responsabilidad de cumplir con un largo y atesorado sueño de convertirse en matador de toros, Cayetano Delgado -en exclusiva entrevista para los lectores de El Horizonte- se expresó más que ilusionado, ansioso, nervioso y feliz como un loco por llegar a la Monumental Monterrey "Lorenzo Garza" para convertirse en el torero regiomontano número 54 de la historia, de la mano de quien será su padrino, el diestro hidrocálido Arturo Macías "El Cejas" y ante el testimonio del espada capitalino José Mauricio, quienes lidiarán la noche de este viernes, dedicada a la Mujer, un fino y bien presentado encierro de De la Mora.

"Me siento loco de feliz por llegar, después de un gran esfuerzo de ocho años de andar de novillero y llegar a encontrarme en esta situación, por un lado hay ciertas complicaciones por los constantes ataques que está sufriendo la fiesta de toros, y por otro ese gran homenaje que significa esta alternativa en honor a la mujer, me tienen muy feliz y muy contento porque es una gran corrida donde culminamos una etapa muy larga, difícil y lenta, pero todo lo bueno y lo no tan bueno lo he saboreado para llegar a esta noche soñada a mi alternativa", indicó el diestro.

"Claro que tengo miedo, pero más me causa ilusión y alegría ver mi traje de torear colgado y saber que con él voy a vestir la ceremonia de mi alternativa, me tiene bien emocionado", reconoció el diestro, quien apenas hace 15 días regresó de España y Portugal, a donde acudió a algunos tentaderos, y hace una semana en una ganadería de la localidad, donde toreó a manera de preparación un toro de más de 500 kilos.

"El cambio entre el novillo y el toro es bastante importante, por lo que nos hemos estado preparando física, mental y emocionalmente para estar a la altura de nuestra nueva encomienda", dijo Cayetano.

El diestro, con un bagaje de 47 novilladas toreadas, ha actuado en México, Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, Pachuca, Cinco Villas, en Estados Unidos y en Cáceres, España en donde ha dejado ver su expresión torera cortando su único rabo hasta ahora en su trayectoria, en Sagres, Badajoz, expresó sobre la gran influencia que en su carrera ha causado ser hijo del matador Enrique Delgado.

"Imagínate qué gran influencia no ha tenido mi padre desde que nací, pues de recién nacido no dormí en cuna, sino en la ´espuerta´ (contenedor rectangular de cuero para guardar muletas y capotes), de mi padre", confesó el joven regiomontano de 25 años de edad, que en la actualidad cursa el cuarto semestre de Agronomía en la UANL, y agregó: "Orgullosamente he nacido en una hermosa familia taurina que siempre ha estado ligada al toro, desde mi abuelo que fue novillero, mis tíos... y no se diga mi papá".

Para Cayetano, Maria Magdalena Bustamante, su madre, es el ser más importante de su vida porque: "Ella ha sido siempre mi motor, siempre ha estado conmigo, nunca me ha dejado solo, ella fue la que me hizo mi primer traje de torero y ha sufrido mucho con mi carrera, pero me apoya muchísimo, ella es mi ´fan´ número uno y yo el de ella, y por eso me hace más especial esta ceremonia de alternativa porque la corrida está dedicada a ella y a todas las mujeres, y para mí, estar rodeado por ella y mis hermanas Mónica, Adriana, María Eliza, Macarena y Alejandra, me hacen sentir ´bendito entre las mujeres´, junto con mi padre y mi sobrino Santiago".

"Va mi gratitud para el ser más hermoso que existe que es la mujer, y en esta corrida en especial va mi gratitud para Dios, que nunca nos ha soltado de su mano, a mi padre y a toda mi familia, a mi padrino José Narciso Candelaria Villarreal, que ha sido pilar fundamental en mi carrera y en mi persona, a mi gente en España, a los matadores Arturo Macías y José Mauricio, junto con la familia Bailleres, al matador Mariano del Olmo y a la empresa de la Monumental Monterrey, que han confiado en mí para hacerme matador de toros en esta importante e histórica corrida", finalizó diciendo.

Entérate

Corrida de toros

Plaza Monumental Monterrey

´Lorenzo Garza´

Homenaje a la mujer

Viernes a las 20:30 horas

Arturo Macías ´El Cejas´

José Mauricio

Cayetano Delgado

Toros de De la Mora

Boletos en superboletos.com