WWE anuncia la compra de la empresa mexicana de lucha libre AAA

Este fin de semana se celebra la edición 41 de Wrestlemania, el evento más grande en el mundo de la lucha libre y durante las horas previas al arranque del magno evento, World Wrestling Entertainment (WWE) anunció la adquisición de la empresa mexicana Triple A.

El anuncio fue realizado durante la transmisión previa a Wrestlemania y fue confirmado tanto por el jefe creativo de la WWE, Paul Levesque, conocido en el mundo del wrestling como Triple H; junto con Dorian Peña, CEO de AAA y Alberto Fasja Cohen, dueño de Grupo Axo.

AAA and WWE join forces to present Worlds Collide, airing live Saturday, June 7, at 3 ET/12 PT from the KIA Forum in Los Angeles. pic.twitter.com/mLUJcQlgjj