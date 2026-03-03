Iniciará en abril registro de nueva credencial de salud: Gobierno

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el próximo 2 de abril comenzará el registro para la nueva credencial de salud, un documento que busca garantizar el acceso universal a los servicios médicos públicos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que se instalarán 2,898 módulos en todo el país, al menos uno por municipio, con el apoyo de más de 17 mil servidores públicos.

“Es el proyecto más grande que vamos a desarrollar desde la Secretaría de Bienestar y estamos todos enfocados a esto”, afirmó Montiel.

Acceso universal y expediente clínico digital

Montiel detalló que la credencial permitirá identificar la derechohabiencia de cada persona y registrar la unidad médica más cercana a su domicilio, sin embargo aclaró que también podrá utilizarse en cualquier centro de salud público del país.

“Si me encuentro lejos de mi domicilio y necesito atención médica, con esta credencial accederemos de manera universal a la salud”, sostuvo.

Además, el documento incluirá un historial clínico digital. Hasta ahora, el programa Salud Casa por Casa ha levantado 11 millones de expedientes médicos de adultos mayores y personas con discapacidad.

“Ya estamos dando una segunda vuelta y estamos registrando toma de muestras de glucosa, colesterol y triglicéridos, y todo va a quedar registrado en la historia clínica que se podrá consultar desde la credencial”, explicó.

¿Qué datos incluirá y cómo registrarse?

La versión impresa contendrá nombre completo, CURP certificada, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre, si se conoce, derechohabiencia y clínica asignada. También habrá una versión digital con el mismo valor oficial.

Para tramitarla, los mayores de edad deberán presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente.

En el caso de menores, deberán acudir con padre, madre o tutor y presentar acta de nacimiento.

Montiel subrayó que el proceso será digital, con captura de fotografía y validación de datos en coordinación con el Registro Nacional de Población.

Para operar el programa se contará con 9,791 operadores de módulos, además de coordinadores regionales y personal de apoyo.

“La planeación de la capacitación es la piedra angular para que todo el proyecto esté bien conducido”, señaló.

La meta es registrar a 134 millones de personas. El calendario de atención se dará a conocer próximamente y se organizará por letra inicial del apellido y por grupos de edad.

“Nos estamos preparando para dar la mejor atención. Será el piso del sueño de convertir la salud en un derecho accesible para todos”, concluyó la secretaria.

