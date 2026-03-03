Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
credencial_universal_salud_2aa882b197
Nacional

Iniciará en abril registro de nueva credencial de salud: Gobierno

La Secretaría de Bienestar arrancará el 2 de abril el registro para la credencial de salud y se instalarán 2,898 módulos en todo el país

  • 03
  • Marzo
    2026

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció que el próximo 2 de abril comenzará el registro para la nueva credencial de salud, un documento que busca garantizar el acceso universal a los servicios médicos públicos.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la funcionaria explicó que se instalarán 2,898 módulos en todo el país, al menos uno por municipio, con el apoyo de más de 17 mil servidores públicos.

“Es el proyecto más grande que vamos a desarrollar desde la Secretaría de Bienestar y estamos todos enfocados a esto”, afirmó Montiel.

Captura de pantalla 2026-03-03 081621.jpg

Acceso universal y expediente clínico digital

Montiel detalló que la credencial permitirá identificar la derechohabiencia de cada persona y registrar la unidad médica más cercana a su domicilio, sin embargo aclaró que también podrá utilizarse en cualquier centro de salud público del país.

“Si me encuentro lejos de mi domicilio y necesito atención médica, con esta credencial accederemos de manera universal a la salud”, sostuvo.

Además, el documento incluirá un historial clínico digital. Hasta ahora, el programa Salud Casa por Casa ha levantado 11 millones de expedientes médicos de adultos mayores y personas con discapacidad.

“Ya estamos dando una segunda vuelta y estamos registrando toma de muestras de glucosa, colesterol y triglicéridos, y todo va a quedar registrado en la historia clínica que se podrá consultar desde la credencial”, explicó.

¿Qué datos incluirá y cómo registrarse?

La versión impresa contendrá nombre completo, CURP certificada, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre, si se conoce, derechohabiencia y clínica asignada. También habrá una versión digital con el mismo valor oficial.

Para tramitarla, los mayores de edad deberán presentar identificación oficial con fotografía, CURP certificada y comprobante de domicilio reciente.

En el caso de menores, deberán acudir con padre, madre o tutor y presentar acta de nacimiento.

Montiel subrayó que el proceso será digital, con captura de fotografía y validación de datos en coordinación con el Registro Nacional de Población.

Captura de pantalla 2026-03-03 081638.jpg

Para operar el programa se contará con 9,791 operadores de módulos, además de coordinadores regionales y personal de apoyo.

“La planeación de la capacitación es la piedra angular para que todo el proyecto esté bien conducido”, señaló.

La meta es registrar a 134 millones de personas. El calendario de atención se dará a conocer próximamente y se organizará por letra inicial del apellido y por grupos de edad.

EH UNA FOTO.jpg

“Nos estamos preparando para dar la mejor atención. Será el piso del sueño de convertir la salud en un derecho accesible para todos”, concluyó la secretaria.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_03_at_2_56_44_PM_0adc48f55a
Reynosa rinde homenaje al legado de Mauricio Treviño Garza
congreso_agresores_sexuales_75c85d421c
Piden priorizar registro de agresores sexuales y familiares
EH_UNA_FOTO_2026_03_03_T102029_406_1eb91a368e
Muestran ejes para proteger y fortalecer a mujeres de Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

abatidos_rayones_2c12dd3498
Confirma Fiscalía cinco muertos tras enfrentamiento en Rayones
H_Cl_Uz71_XAA_Eho6o_c3fba97dbb
Apple lanza MacBook Neo: su laptop más accesible
conflicto_iran_eua_israel_3f9af5e19c
Así reaccionan los países en día 5 del conflicto en Medio Oriente
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×