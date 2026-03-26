Condena padre de víctima en Columbine el filme The Drama

La próxima película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, descrita como una comedia romántica oscura, ha generado controversia incluso antes de su estreno programado para el 9 de abril.

La producción, respaldada por A24 y dirigida por Kristoffer Borgli, no recibió de forma positiva uno de los giros clave de la historia (el siguiente contenido contiene spoilers).

¿Por qué genera polémica la película de Zendaya?

En la trama, el personaje de Zendaya, Emma, confiesa a su prometido Charlie, interpretado por Pattinson, y a su círculo cercano que en el pasado planeó un tiroteo escolar, aunque nunca lo llevó a cabo. Este elemento narrativo ha sido señalado como el principal detonante de la controversia, al tratar un tema sensible dentro de un contexto que mezcla romance y comedia.

Uno de los posicionamientos más visibles proviene de Tom Mauser, padre de una de las víctimas de la masacre de Columbine de 1999. Mauser expresó que considera “horrible” utilizar un tema de esta naturaleza como recurso argumental dentro de una comedia romántica, señalando que podría contribuir a “humanizar” a agresores y “normalizar” este tipo de hechos, aunque en la película no se muestra violencia explícita.

Reacciones tras declaraciones de Zendaya

El tema también se intensificó luego de una entrevista de Zendaya en Jimmy Kimmel Live!, donde habló del giro narrativo sin profundizar en su gravedad. La actriz mencionó:

“Espero que la gente no se lo arruine unos a otros para que puedan verla sin saber nada y realmente experimentar el drama”.

Durante la misma conversación, el conductor señaló el posible impacto del filme en la audiencia, a lo que Zendaya respondió:

“Esas conversaciones pueden ir en muchas direcciones”.

Estas declaraciones fueron interpretadas por algunos críticos como una falta de profundidad frente a la sensibilidad del tema.

Una historia que busca ir más allá del giro

Pese a la controversia, la actriz ha defendido el enfoque del proyecto, indicando que el giro argumental no define por completo la historia. En un comunicado, explicó:

“Habrá mucho interés en saber cuál es la gran revelación de Emma en la película, y aunque creo que esa revelación es importante y decisiva, la historia va mucho más allá de eso”.

Zendaya también señaló que la trama explora las consecuencias emocionales dentro de la relación entre los protagonistas:

“Lo que les sucede a Charlie y a Emma tras la confesión de ella se convierte en la prueba definitiva del amor y la aceptación en una relación, y de lo que uno está dispuesto a hacer en nombre del amor”.

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