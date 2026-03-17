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Actor iraní ofrece pagar la reconstrucción de la escuela de Minab

Mohammad Reza Golzar ofreció cubrir la reconstrucción de una escuela en Minab tras un ataque atribuido a Estados Unidos e Israel

  • 17
  • Marzo
    2026

El actor iraní Mohammad Reza Golzar ofreció pagar el coste de la reconstrucción de la escuela femenina de primaria de Minab, la cual fue víctima de los ataques de EUA e Israel en el inicio del conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero y que dejó un saldo de 175 fallecidos, en su mayoría niñas.

De acuerdo con el organismo oficial de radio y televisión de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), el intérprete también ha propuesto asumir el costo de los tratamientos médicos de los heridos.

La plataforma Middle East Observer añadió que Golzar también habría manifestado su intención de sufragar el coste de la reconstrucción y del tratamiento médico en una llamada telefónica con la gobernación de la provincia de Hormozgan, en la que se encuentra Minab.

Mohammad Reza Golzar nació el 21 de marzo de 1977 en Teherán y a lo largo de su carrera ha conseguido 30 premios, en su mayoría iraníes, según la web especializada IMDb.

El ataque a la escuela femenina de primaria de Minab ocurrió durante el primer día de la ofensiva de EUA e Israel.

Ante el ataque a un objetivo civil, la IRIB, a través de sus redes sociales, responsabilizó directamente a ambos países.

Tuvieron que pasar cuatro días después del ataque, el pasado 4 de marzo, cuando Estados Unidos, a través del secretario de Guerra, Pete Hegseth, se pronunció al respecto y afirmó que su país no ataca "nunca" objetivos civiles; está investigando lo sucedido.

Por su parte, The New York Times asegura que dicho bombardeo fue consecuencia de un error en la fijación de objetivos del Ejército estadounidense, debido a que las coordenadas se crearon con datos desactualizados proporcionados por la Agencia de Inteligencia de la Defensa, según sus fuentes.


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