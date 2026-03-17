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La Santa Cecilia, inspirados por la música norteña como Pesado

La agrupación La Santa Cecilia surgió en Los Ángeles, California, fusionando géneros como el rock, el folk y la música tradicional mexicana

  • 17
  • Marzo
    2026

La agrupación La Santa Cecilia surgió en Los Ángeles, California, fusionando géneros como el rock, el folk y la música tradicional mexicana.

Entre sus integrantes destacan la vocalista La Marisoul, Alex Bendaña, y el Pepe Carlos, entre otros.

La agrupación lanzará una nueva discografía titulada “Los años”.

“Totalmente, mucha música nueva que tenemos ahora con este nuevo disco que vamos a sacar, que lleva por nombre Los Años, y pues hemos estado trabajando en muchísima música nueva, un show nuevo, y pues lanzando todo este nuevo tour”, dijo Pepe Carlos.

También expresó que una de las canciones que viene en esta nueva discografía está inspirada en la música norteña como Grupo Pesado y Alicia Villarreal.

“Me canta todo lo que es Alicia Villarreal, todo el grupo Intocable, las cumbias norteñas, entonces trae ese, trae ese sabor, pero también al mismo tiempo a mí me encanta lo que es la música brasileña en el acordeón, entonces tratamos de encajar todos esos ritmos y yo creo que fue uno de los mayores retos, no de encontrar el grow que es lo más importante. Somos fans de de muchos grupos de Monterrey” dijo Pepe Carlos.

Entre sus canciones más escuchadas se encuentran “Amor Prohibido”, “La Negra” y “El Hielo”.

A lo largo de su carrera, han ganado reconocimiento internacional, incluyendo un Grammy Latino en 2014.


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