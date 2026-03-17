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Los Morales estrenan su nuevo sencillo 'Pa Pa Pa!'

Los Morales tratan de cuidar la letra de las canciones de la música norteña que tocan, ya que muchas familias asisten a sus conciertos

  • 17
  • Marzo
    2026

Los Morales es una agrupación de Roma Texas (El valle de texas) con raíces de Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon

Integrados por los 3 hermanos : Ignacio, Rodolfo y un amigo, Ezequiel Morales y Ruy Lopez, han realizado duetos con diversos artistas en las canciones “Trr Tac Tac” con De Parranda y “Las Mujeres Quieren Bailar” con Grupo Secretto

El hijo de Nachito Morales, quien es el hermano mayor, canta en el nuevo sencillo “PA PA PA!”.

“La canción es así para todo el público, pero especialmente para los niños; por eso fue que se pensó así y le escribió mi compadre cheque este y pues, va de acá para todos los niños en especial” comentó la agrupación.

Los Morales tratan de cuidar la letra de las canciones de la música norteña que tocan, ya que muchas familias asisten a sus conciertos.

“Cuando vamos a los eventos, hay niños y niñas en las quinceañeras y en las bodas y se le van a Nachito Ivan hablando con él y se nos ponen enfrente del escenario bailando, y pues dijimos: ‘Vamos a hacerles algo para que los niños también bailen y disfruten y se la memoricen” expresaron.

La agrupación se presentará el próximo 17 de abril  en Monterrey junto a Grupo Secretto, con quien ya han colaborado anteriormente.


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