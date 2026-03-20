Lanza BTS ‘Arirang’ y marca nueva etapa musical

La banda surcoreana BTS regresó a la escena global con el lanzamiento de ‘Arirang’, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, un trabajo que marca una nueva etapa en la trayectoria del grupo surcoreano tras cumplir con el servicio militar obligatorio.

El disco, integrado por 14 canciones, representa el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde 2022. La producción incorpora referencias a la tradición cultural de Corea del Sur y refleja una evolución temática hacia una narrativa más madura.

¿Qué representa ‘Arirang’ en la nueva etapa de BTS?

El título del álbum hace alusión a una de las canciones folclóricas más representativas de Corea del Sur, considerada símbolo de identidad nacional. De acuerdo con su agencia, esta referencia busca conectar emociones como la distancia, el reencuentro y la pertenencia.

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del disco, integrando experiencias personales en las composiciones. RM aparece acreditado en casi todas las canciones, mientras que Suga y J-hope colaboraron en varios temas, entre ellos ‘Body to Body’, ‘Merry Go Round’ y ‘NORMAL’.

Jimin contribuyó en ‘they don’t know ’bout us’ e ‘Into the Sun’, V participó en ‘2.0’ e ‘Into the Sun’, y Jung Kook intervino en la creación de cuatro canciones, incluida ‘Hooligan’.

Según previsiones de especialistas en cultura Hallyu, el grupo dejará atrás su narrativa centrada en la juventud para abordar temas relacionados con la vida adulta, tras completar su servicio militar.

¿Qué significado tiene ‘SWIM’, el sencillo principal?

El sencillo principal ‘SWIM’ se centra en la determinación de avanzar pese a las dificultades. La canción plantea una metáfora sobre enfrentar las olas de la vida sin resistirse a la corriente, apostando por seguir adelante a un ritmo propio.

“El sencillo principal ‘SWIM’ se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”, señaló la agencia BigHit Music.

¿Cómo se prepara BTS para su regreso a los escenarios?

El lanzamiento de ‘Arirang’ ocurre en paralelo a una serie de eventos en Seúl que acompañan el regreso del grupo a los escenarios, tras casi cuatro años de pausa. La capital surcoreana alberga actividades temáticas, instalaciones urbanas y celebraciones para fans.

El concierto gratuito programado en la plaza de Gwanghwamun reunirá a miles de asistentes y será transmitido en vivo a nivel global, como parte del arranque de una nueva etapa que también incluirá una gira internacional.

El regreso de BTS no solo marca un nuevo ciclo musical, sino también una transformación en su propuesta artística, con una narrativa que apunta a consolidar su evolución dentro de la industria global.

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