Adele comparte la causa que la llevó a perder 45 kilos

La 2 veces ganadora de la categoría Álbum del año en los premios Grammy Adele, sorprendió a todos en 2019 al mostrar su radical cambio de aspecto, luego de perder 45 kilos y lucir completamente delgada

.

Las razones de la pérdida de peso de la cantante fueron tabúes desde entonces y es hasta ahora que la cantante decidió compartir con sus fans las causas que la llevaron a perder peso tras su divorcio con Simon Konecki

En la entrevista que le ha concedido a la estrella de la televisión Oprah Winfrey, como parte del especial One Night Only, la interprete explicó con más detalle del habitual cómo le afectó su divorcio. El desamor, como el amor, vivido en propia carne. Y en su caso, también cantado.

Adele afirmó que el proceso fue muy difícil para ella, ya que sintió que había traicionado su propia idea del matrimonio al separarse.

"Toda mi vida he estado obsesionada con la idea de crear una familia, de tener lo que yo no tuve", explicó la cantante, cuyo padre se fue de casa cuando ella tenía dos años. "Desde muy joven me prometí a mí misma que, cuando tuviera hijos, permaneceríamos juntos. Y lo intenté durante mucho, mucho tiempo", añadió.