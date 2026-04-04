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Reconocen a Peso Pluma con día oficial en San Antonio

El cantante regresó a Samuel Clemens High School, institución donde estudió, para convivir con estudiantes y participar en actividades

  • 04
  • Abril
    2026

San Antonio, Texas, se convirtió en escenario de una jornada significativa al declarar oficialmente el “Día de Peso Pluma”, reconocer al artista con la llave de la ciudad y rendirle homenaje en su antigua escuela.

La conmemoración no solo marcó un momento simbólico en la carrera del cantante, también dejó ver el alcance internacional que ha logrado dentro de la música mexicana contemporánea. El evento coincidió con el impacto reciente de sus colaboraciones y presentaciones, lo que reforzó su posicionamiento fuera del país.

¿Qué representa el reconocimiento en San Antonio?

El 3 de abril quedó establecido como una fecha conmemorativa dedicada a Peso Pluma, luego de una serie de actividades encabezadas por autoridades locales, directivos escolares y seguidores del artista. La ceremonia incluyó la entrega de la llave de la ciudad y diversas proclamaciones oficiales.

Como parte de la jornada, el cantante regresó a Samuel Clemens High School, institución donde estudió, para convivir con estudiantes y participar en actividades organizadas por la comunidad escolar.

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Encuentro con estudiantes y comunidad escolar

Durante su visita, el artista firmó autógrafos, regaló vinilos y se tomó fotografías con alumnos. Estudiantes de música, incluidos grupos de mariachi y banda, interpretaron piezas frente a él como parte del homenaje.

Autoridades del colegio destacaron su influencia en las nuevas generaciones al señalar que su trayectoria motiva a los alumnos a desarrollar sus propios proyectos musicales.

“Tu presencia y pasión por la música inspiran a nuestros Buffs actuales a perseguir sus sueños. Gracias por tomarte el tiempo para conectar con la próxima generación.”

Mensaje del artista durante la ceremonia

En su intervención, el cantante compartió un mensaje de agradecimiento y recordó su paso por la institución.

“Es un sueño hecho realidad estar aquí. Tengo muchos recuerdos y los llevo en mi corazón. No tengo palabras para expresar la gratitud que siento ahora mismo. Muchas gracias a todos, mexicanos, a todos. Los amo mucho y ustedes me enseñaron todo.”

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