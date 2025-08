Al Pacino regresa en una cinta basada en un exorcismo real

La historia de Emma Schmidt, protagonista del exorcismo real, más famoso y mejor documentado de Estados Unidos, es narrada en la cinta de terror Exorcismo: El ritual, escrita y dirigida por David Midell, la cual también marca el regreso a las pantallas de Al Pacino.

En esta, dos sacerdotes, uno que se cuestiona su fe y otro que se enfrenta a un pasado turbulento, deben dejar a un lado sus diferencias para salvar a una joven poseída a través de una difícil y peligrosa serie de exorcismos.

Junto a Pacino, quien da vida al padre Theophilus Riesinger, también actuarán Dan Stevens como el joven sacerdote Joseph Steiger; además de Ashley Greene y Abigail Cowen.

Midell decidió contar esta historia inspirada en los hechos reales que se narraron en el libro Begone Satan, de Carl Vogl, para hacer una reflexión de cómo la sociedad trata a las personas vulnerables mientras explora el fenómeno de exorcizar.

"Muchas de las cosas que la gente ha llegado a asociar con las películas de exorcismos en realidad se originaron en este caso", explicó Midell, "Hay ciertos clichés que la gente tiene en mente cuando piensa en películas de exorcismo, pero muchos de esos elementos vienen directamente de esta historia real".

El director señaló que más que lo sobrenatural, su película quiere mostrar el trasfondo humano de la situación.

Pacino por su parte, se alejó del papel de mafioso para convertirse en un sacerdote que debe luchar contra los demonios; algo que él mismo hizo al filmar una cinta de terror, un género que lo intimidaba.

“Ni siquiera he visto El Exorcista en mi vida. Me han dicho que es una película genial. Creo que ahora ya me siento capaz de verla”, declaró.

El octogenario actor destacó que decidió sumarse al proyecto porque el guion se basó en la historia real.

