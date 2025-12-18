Podcast
australia_bondi_islamico_3310f1e9a1
Internacional

Celebra Estado Islámico ataque en Sídney; evita asumir la autoría

El Estado Islámico difundió un mensaje en el que aplaude el atentado contra una celebración judía en Sídney. El grupo no se adjudicó el ataque

  • 18
  • Diciembre
    2025

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) difundió este jueves un mensaje en el que celebra el atentado perpetrado el domingo pasado contra la comunidad judía en Sídney, Australia, aunque sin reivindicar de manera formal la autoría del ataque.

Un mensaje de celebración, no de reivindicación

A través de su panfleto semanal Al Naba, el EI calificó el atentado como “El orgullo de Sídney” y sostuvo que su discurso ha servido para incitar ataques contra judíos y cristianos en distintas partes del mundo.

En el texto, la organización afirmó que sus “soldados y simpatizantes” continúan planeando agresiones, aun cuando no exista una orden directa.

El grupo extremista aseguró que sus mensajes llaman a atacar celebraciones religiosas, y señaló que el atentado convirtió la festividad judía de Janucá “en un funeral”, al tiempo que exaltó a los agresores, a quienes llamó “leones”.

Investigación apunta a inspiración ideológica

Las autoridades australianas han señalado que el ataque fue cometido por un padre y su hijo, quienes, según las primeras investigaciones, actuaron de manera independiente pero bajo la influencia de una ideología vinculada al Estado Islámico. Sin embargo, el grupo no ha asumido oficialmente la responsabilidad.

El atentado, ocurrido en la playa de Bondi, se prolongó durante cerca de nueve minutos y dejó un saldo de 15 personas muertas, de entre 10 y 87 años de edad. 12 de las víctimas ya fueron identificadas.

Cargos por terrorismo y asesinato

Durante el ataque murió Sajid Akram, de 50 años, tras ser abatido por la Policía. Su hijo, Naveed Akram, de 24 años, fue detenido y enfrenta 59 cargos, entre ellos 15 por asesinato y uno por terrorismo.

El joven permanece hospitalizado bajo custodia, luego de salir del coma con heridas de gravedad.

Por su parte, las autoridades también confirmaron que ambos viajaron en noviembre al sur de Filipinas, una región donde operan células extremistas, dato que refuerza la línea de investigación sobre radicalización.


