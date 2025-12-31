Podcast
Mel Gibson y Rosalind Ross confirmaron su separación

El director y actor, de 69 años, y la guionista, de 35, se separaron hace aproximadamente un año; sin embargo, hasta ahora lo hicieron público

Mel Gibson y Rosalind Ross confirmaron su separación, tras casi una década de relación.

El director y actor, de 69 años, y la guionista, de 35, se separaron hace aproximadamente un año; sin embargo, hasta ahora lo hacen público, dejando claro que priorizarán la coparentalidad de su hijo Lars, de 8 años.

Mel Gibson y Rosalind Ross compartieron la noticia de su separación en una declaración conjunta.

“Aunque es triste terminar este capítulo de nuestras vidas, nos sentimos bendecidos por tener un hijo maravilloso y seguiremos siendo los mejores padres posibles”.

La pareja se conoció en el 2014 a través de amigos en común, cuando Ross trabajaba en un guión para la compañía de producción de Gibson.

Comenzaron su relación poco después y en enero del 2017 dieron la bienvenida a Lars Gerard Gibson, pocos días antes de que Gibson fuera nominado al Oscar a Mejor Director por Hasta el último hombre.

Gibson tiene nueve hijos en total: siete con su exesposa Robyn Moore (Hannah, Christian y Edward -gemelos-, William, Louis, Milo y Thomas), uno con Oksana Grigorieva (Lucia, de 16 años) y Lars con Ross. Estuvo casado con Robyn de 1980 a 2011.


