Alejandro Sanz anuncia 13 conciertos en EUA como parte de su gira

La agencia Prensa Seitrack anunció que el cantante presentará su tour '¿Y ahora qué?', con paradas en ciudades como Chicago, Miami, Los Ángeles y Las Vegas

  27
  Octubre
    2025

Alejandro Sanz realizará 13 conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos para 2026 como parte de su gira "¿Y ahora qué?", así lo informó la agencia de representación Prensa Seitrack.

Hasta el momento, las fechas y ciudades confirmadas son Chicago el 9 de abril, Washington el 11 de abril, New Jersey el 17 de abril, Brooklyn el 18 de abril, Orlando el 1 de mayo, Miami el 2 de mayo, Dallas el 6 de mayo, Houston el 8 de mayo, Hidalgo, Texas, el 9 de mayo, Highland, California, el 12 de mayo, San José, California, el 14 de mayo, Los Ángeles el 15 de mayo y Las Vegas el 17 de mayo.

En su recorrido por Estados Unidos, el cantante español fusionará sus temas clásicos con sus canciones más recientes, incluyendo su nuevo álbum "¿Y ahora qué?", en el que destacan temas con colaboraciones junto a Rels B, Grupo Frontera, Carín León y Shakira.

El álbum "¿Y ahora qué?" cuenta con cuatro nominaciones a los Latin Grammy 2025 en las categorías de Grabación del Año, Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Álbum Contemporáneo.

Desde su debut en 1991 con "Viviendo deprisa", Alejandro Sanz se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes e importantes de la música en español, pues hasta la fecha ha vendido 25 millones de discos, además de que todos sus álbumes han alcanzado la categoría de Múltiple Disco de Platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Y este último álbum va por el mismo camino, pues "¿Y ahora qué?" ha superado los 120 millones de reproducciones en plataformas digitales a nivel mundial. 


