Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_CONTEXTO_2026_01_20_T093603_691_85733fa726
Escena

Alfonso Obregón pone condiciones para volver como Shrek

El actor de doblaje Alfonso Obregón condicionó su regreso a Shrek 5 a un mejor pago, crédito estelar y dirigir el doblaje latino

  • 20
  • Enero
    2026

Alfonso Obregón Inclán, actor de doblaje mexicano y voz emblemática de Shrek en español latino, fijó públicamente sus condiciones para participar en Shrek 5, cinta programada para estrenarse en junio de 2027.

El intérprete dejó claro que no regresará de forma automática y que solo aceptará si se cumplen demandas que considera justas.

Condiciones claras y postura firme

En declaraciones recientes y videos difundidos en redes sociales, Obregón afirmó que no “rogará” por el papel y que, si no se llega a un acuerdo, no tiene inconveniente en que otro actor dé voz al personaje.

Entre sus principales exigencias se encuentran un acuerdo económico acorde al valor del personaje y de la franquicia, un crédito destacado al inicio de la película y en la promoción, así como la posibilidad de dirigir el doblaje para mantener la coherencia del tono latino.

Reclamo por reconocimiento y salario

El actor criticó las disparidades salariales dentro del doblaje, señalando que mientras a Eugenio Derbez, voz de Burro, se le pagan millones, a él se le ofrecen “miles”, pese a que para el público latinoamericano Shrek está profundamente asociado a su voz.

“Cuando la gente ve la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón”, afirmó, subrayando que su nombre debería anunciarse como el estelar en la versión doblada.

EH UNA FOTO - 2026-01-20T094139.385.jpg

Obregón reiteró que hasta ahora no ha sido contactado formalmente por DreamWorks o Universal y que, si no existe una invitación directa para negociar, no participará en el proyecto. Agradeció el respaldo de los fans, pero insistió en mantener su dignidad profesional.

En redes sociales, muchos seguidores han manifestado su apoyo al regreso de Obregón y consideran que, sin él, y posiblemente sin Dulce Guerrero como Fiona, el doblaje latino perdería parte de su esencia. 

El antecedente de Eugenio Derbez, quien ya negoció su regreso con control creativo, muestra que los acuerdos son posibles, aunque el futuro de Shrek en español aún está en el aire.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
GOC_3_PY_1_X0_AEYZUY_1_0fec0cc16a
Por qué Taylor Swift merece estar en el Salón de los Compositores
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T121642_414_01a0ae3a4d
Cambia la preventa de BTS en México: ¿Cuál es la nueva fecha?
publicidad

Últimas Noticias

enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
tribunal_107a17dbc6
Tribunal impide reabrir sentencias; acota facultad a supervisión
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×