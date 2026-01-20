Alfonso Obregón pone condiciones para volver como Shrek

Alfonso Obregón Inclán, actor de doblaje mexicano y voz emblemática de Shrek en español latino, fijó públicamente sus condiciones para participar en Shrek 5, cinta programada para estrenarse en junio de 2027.

El intérprete dejó claro que no regresará de forma automática y que solo aceptará si se cumplen demandas que considera justas.

Condiciones claras y postura firme

En declaraciones recientes y videos difundidos en redes sociales, Obregón afirmó que no “rogará” por el papel y que, si no se llega a un acuerdo, no tiene inconveniente en que otro actor dé voz al personaje.

Entre sus principales exigencias se encuentran un acuerdo económico acorde al valor del personaje y de la franquicia, un crédito destacado al inicio de la película y en la promoción, así como la posibilidad de dirigir el doblaje para mantener la coherencia del tono latino.

Reclamo por reconocimiento y salario

El actor criticó las disparidades salariales dentro del doblaje, señalando que mientras a Eugenio Derbez, voz de Burro, se le pagan millones, a él se le ofrecen “miles”, pese a que para el público latinoamericano Shrek está profundamente asociado a su voz.

“Cuando la gente ve la película en español, no escucha a Mike Myers, escucha a Alfonso Obregón”, afirmó, subrayando que su nombre debería anunciarse como el estelar en la versión doblada.

Obregón reiteró que hasta ahora no ha sido contactado formalmente por DreamWorks o Universal y que, si no existe una invitación directa para negociar, no participará en el proyecto. Agradeció el respaldo de los fans, pero insistió en mantener su dignidad profesional.

En redes sociales, muchos seguidores han manifestado su apoyo al regreso de Obregón y consideran que, sin él, y posiblemente sin Dulce Guerrero como Fiona, el doblaje latino perdería parte de su esencia.

El antecedente de Eugenio Derbez, quien ya negoció su regreso con control creativo, muestra que los acuerdos son posibles, aunque el futuro de Shrek en español aún está en el aire.

