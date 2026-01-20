Alicia Villarreal acude a Fiscalía en NL y ratifica denuncias

La cantante Alicia Villarreal acudió este martes a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos cometidos contra la Mujer, así como al Palacio de Justicia de Nuevo León, para dar seguimiento a distintos procesos legales en curso.

Hasta el momento, no se ha precisado si la visita estuvo relacionada con el caso de Cruz “N” o con otro proceso contra Francisco “N”.

Desde que la intérprete realizó una señal de auxilio al finalizar una presentación en Michoacán, se confirmó que obtuvo una orden de restricción contra un músico estadounidense.

Ratifican demanda por difamación

Villarreal acudió acompañada de su pareja, Cibad Hernández, para ratificar la demanda por difamación que este último interpuso como influencer. Ambos aclararon versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto préstamo económico solicitado por Hernández, lo cual fue negado de manera categórica.

“Es una guerra cibernética de violencia. Estamos encontrando responsables y tendrán que enfrentar consecuencias”, declaró la cantante.

Relación laboral y derechos de autor

La artista también desmintió rumores sobre un rompimiento con su socia Coral, al aclarar que no es su mánager, sino parte de una empresa conjunta. Además, reiteró que es autora de sus canciones y que continúa defendiendo legalmente sus derechos ante posibles abusos en la industria musical.

“A veces al autor se le quiere quitar una parte que le corresponde y eso es lo que estoy peleando”, señaló.

Investigaciones en curso

El abogado de Villarreal, Gerardo Rincón, informó que ya se presentaron denuncias formales por presunta difamación, acoso y hostigamiento digital en México y Estados Unidos. Indicó que al menos siete personas y dos plataformas están señaladas en las carpetas de investigación, las cuales se manejan bajo sigilo.

Asimismo, confirmó que se revisan otras denuncias previas relacionadas con presunta violencia, con apoyo de autoridades estadounidenses.

Alicia Villarreal aseguró encontrarse bien y confiada en que las autoridades esclarecerán los hechos y se detendrá la difusión de información falsa en su contra.

Con información de Ángeles Núñez.

Comentarios