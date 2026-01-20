Podcast
Tamaulipas

Persisten inundaciones con agua negra en norponiente de Reynosa

En el sector norponiente de Reynosa, lluvias ligeras causan inundaciones con aguas negras, convirtiendo vialidades en focos de riesgo sanitario

En el sector norponiente de Reynosa, una lluvia ligera sigue siendo suficiente para convertir varias vialidades en focos de riesgo sanitario, debido a las constantes inundaciones con aguas negras que desde hace más de tres décadas afectan a colonias como Lomas Real de Jarachina Norte, particularmente en calles como Lirio, Claveles y vialidades aledañas.

De acuerdo con habitantes de la zona, las anegaciones se originan por el colapso del sistema de drenaje sanitario y por escurrimientos que se concentran en puntos bajos, lo que provoca que el agua contaminada permanezca estancada por horas e incluso días, invadiendo calles y, en algunos casos, ingresando a los domicilios.

Esta situación no solo dificulta la movilidad de peatones y vehículos, sino que representa un grave riesgo para la salud pública, al favorecer la proliferación de mosquitos y elevar la posibilidad de enfermedades como dengue, infecciones gastrointestinales y afecciones cutáneas.

Vecinos señalaron que algunas viviendas han tenido que ser abandonadas debido a que las familias ya no pueden habitarlas de manera segura, ante la frecuencia con la que se repiten las inundaciones y el deterioro de las condiciones sanitarias.

Especialistas en infraestructura urbana advierten que Reynosa carece de un sistema integral de drenaje pluvial, ya que durante décadas se priorizó únicamente el drenaje sanitario, sin desarrollar una red adecuada para el desalojo de aguas de lluvia, lo que provoca colapsos recurrentes durante cada temporada de precipitaciones.

Aunque en años recientes se han destinado recursos millonarios para la rehabilitación de redes y la pavimentación de calles, las obras realizadas han sido parciales y no han logrado resolver de fondo un problema que continúa afectando a decenas de familias del norponiente de la ciudad.


