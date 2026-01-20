Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
1356388_julio_iglesias_le_23_septembre_2015_aababed32b
Escena

Fiscalía frena personación de Julio Iglesias en investigación

La Fiscalía rechazó que Julio Iglesias intervenga en la investigación por presuntos delitos sexuales mientras se define la competencia de la Audiencia Nacional

  • 20
  • Enero
    2026

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó, por el momento, la solicitud de la defensa de Julio Iglesias para aceptar su personación en la investigación abierta en su contra por presuntos delitos sexuales.

La decisión implica que el cantante no podrá intervenir ni acceder al contenido de la denuncia mientras se resuelve si la Audiencia Nacional es competente para conocer del caso.

La investigación deriva de una denuncia presentada por dos exempleadas, quienes acusan a Iglesias de acoso y agresión sexual en 2021, hechos que presuntamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.

Pruebas aportadas por las denunciantes

Las denunciantes entregaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas, con los que buscan sustentar las acusaciones, que incluyen también vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Argumentos de la defensa

El abogado del artista, José Antonio Choclán, solicitó el archivo de las diligencias preprocesales, actualmente bajo secreto, y la personación en la causa para ejercer la defensa y demostrar, según afirmó, la falsedad de las imputaciones, además de proteger el honor de su cliente ante lo que calificó como acciones penales abusivas y campañas mediáticas.

Postura de la Fiscalía

La Fiscalía explicó que, en esta etapa, Julio Iglesias no tiene la condición formal de sospechoso, por lo que no procede permitir su intervención ni el acceso a las diligencias.

Señaló que solo cuando se le atribuya dicha condición podrá ejercer plenamente su derecho de defensa.

Por su parte, Julio Iglesias negó categóricamente las acusaciones mediante un comunicado en Instagram, en el que aseguró que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

El caso continúa en una fase inicial y cualquier resolución sobre la competencia judicial o el estatus procesal del cantante podría modificar el curso de la investigación en las próximas semanas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

1356388_julio_iglesias_le_23_septembre_2015_aababed32b
Defensa de Julio Iglesias pide archivar investigación en España
escena_cristina_saralegui_julio_iglesias_927ec6a4b5
Cristina Saralegui respalda a Julio Iglesias tras acusaciones
susana_zabaleta_habla_julio_iglesias_abuso_sexual_6846f5ec3d
Susana Zabaleta habla sobre Julio Iglesias: 'Tiene que pagar'
publicidad

Últimas Noticias

centro_acuatico_uanl_b78e258832
Inicia 2026 con actividad física en el Centro Acuático de la UANL
enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×