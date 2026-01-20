Fiscalía frena personación de Julio Iglesias en investigación

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España rechazó, por el momento, la solicitud de la defensa de Julio Iglesias para aceptar su personación en la investigación abierta en su contra por presuntos delitos sexuales.

La decisión implica que el cantante no podrá intervenir ni acceder al contenido de la denuncia mientras se resuelve si la Audiencia Nacional es competente para conocer del caso.

La investigación deriva de una denuncia presentada por dos exempleadas, quienes acusan a Iglesias de acoso y agresión sexual en 2021, hechos que presuntamente ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.

Pruebas aportadas por las denunciantes

Las denunciantes entregaron documentación laboral, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas, con los que buscan sustentar las acusaciones, que incluyen también vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

Argumentos de la defensa

El abogado del artista, José Antonio Choclán, solicitó el archivo de las diligencias preprocesales, actualmente bajo secreto, y la personación en la causa para ejercer la defensa y demostrar, según afirmó, la falsedad de las imputaciones, además de proteger el honor de su cliente ante lo que calificó como acciones penales abusivas y campañas mediáticas.

Postura de la Fiscalía

La Fiscalía explicó que, en esta etapa, Julio Iglesias no tiene la condición formal de sospechoso, por lo que no procede permitir su intervención ni el acceso a las diligencias.

Señaló que solo cuando se le atribuya dicha condición podrá ejercer plenamente su derecho de defensa.

Por su parte, Julio Iglesias negó categóricamente las acusaciones mediante un comunicado en Instagram, en el que aseguró que nunca ha abusado, coaccionado ni faltado al respeto a ninguna mujer.

El caso continúa en una fase inicial y cualquier resolución sobre la competencia judicial o el estatus procesal del cantante podría modificar el curso de la investigación en las próximas semanas.

