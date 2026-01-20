Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
dif_reynosa_248d799279
Tamaulipas

DIF de Reynosa da seguimiento legal al caso de menor fallecida

La directora del organismo informó que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes asumió la representación legal de la víctima

  • 20
  • Enero
    2026

El Sistema DIF Reynosa mantiene un seguimiento legal activo en el caso de la menor de cuatro años que fue localizada sin vida el pasado 6 de enero en su domicilio, cuando se encontraba bajo el resguardo de una tía abuela, informó la directora del organismo, Gabriela Margarita Rosas Blanco.

La funcionaria aclaró que la niña nunca estuvo registrada formalmente en ningún programa del DIF; sin embargo, explicó que la legislación obliga a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a asumir la representación legal de la víctima en este tipo de casos, incluso después de su fallecimiento, con el objetivo de garantizar el esclarecimiento de los hechos.

“Ahí (la menor fallecida) no estaba con nosotros en el DIF, ahí sí tuvo que intervenir nuestra procuradora, porque aunque la niña ya haya fallecido, tuvo que estar representada por nuestra procuradora y ya hubo varias audiencias; el proceso sigue todavía y todavía está ahí en resguardo”, declaró Rosas Blanco.

dif-reynosa.jpeg

Detalló que fue la propia procuradora del DIF quien intervino de manera directa en el proceso judicial, participando en diversas audiencias que ya se han llevado a cabo, y precisó que el procedimiento continúa abierto bajo la custodia de las autoridades correspondientes.

La directora confirmó que la presunta responsable permanece detenida y sujeta a investigación bajo resguardo judicial, mientras las instancias competentes continúan recabando pruebas y desahogando diligencias para determinar las responsabilidades penales.

Finalmente, subrayó que el DIF de Reynosa mantendrá su participación en el proceso hasta que se esclarezcan plenamente las circunstancias en que perdió la vida la menor, reiterando que la prioridad de la institución es garantizar justicia y evitar que este tipo de casos queden en la impunidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

migrantes_115_millones_2a4a3035bb
Destinarán $115 millones a defensa legal de migrantes en EUA
EH_UNA_FOTO_506037104d
Alertan en Reynosa por presencia del virus 'Manos, Pies y Boca'
EH_UNA_FOTO_910f2cc6d0
Convoca DIF Reynosa a registro de campaña auditiva gratuita
publicidad

Últimas Noticias

7fa9b7c1_99c2_4625_b39e_f87a210439fd_542842e3ab
Estiman que trabajadores de AHMSA recuperen hasta 60% de adeudos
Whats_App_Image_2026_01_21_at_1_07_30_AM_1b0b191d1c
Sheinbaum promete buenas noticias para Tamaulipas
c9fbfe85_6c24_4383_a274_8bd4dbecce0b_e903f30b04
Más de 100 incendios en Reynosa en solo 19 días
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×