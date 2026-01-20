Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_20_T130555_194_c86526edd7
Escena

Eliminan a Timothy Busfield de película tras acusaciones de abuso

Borraron digitalmente a Busfield de una película tras acusaciones de abuso sexual infantil; el actor enfrenta cargos y permanece detenido en Nuevo México

  • 20
  • Enero
    2026

El actor y director estadounidense Timothy Busfield enfrenta un fuerte impacto en su carrera luego de ser acusado formalmente de abuso sexual infantil.

Como consecuencia, Amazon MGM Studios decidió eliminarlo digitalmente de la película You Deserve Each Other, pese a que su participación ya había sido grabada.

La cinta, una comedia romántica protagonizada por Penn Badgley y Meghann Fahy, fue modificada en postproducción para borrar cualquier aparición del actor, informó el medio especializado Variety.

images (23).jfif

Acusaciones graves

Las denuncias contra Busfield derivaron en una orden de arresto emitida el pasado 9 de enero en Nuevo México.

Las autoridades le imputan dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y uno adicional de abuso infantil.

Los presuntos hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 durante la grabación de la serie The Cleaning Lady, donde Busfield fungía como director y productor ejecutivo.

Las víctimas serían dos menores gemelos que participaron en la producción.

Detención y proceso legal

El actor se entregó voluntariamente a las autoridades el 14 de enero y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza, a la espera de audiencias judiciales. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

descarga (38).jfif

Aunque han surgido señalamientos adicionales sobre presunto abuso a una adolescente en el pasado, estos no han derivado, hasta ahora, en cargos formales.

Repercusiones profesionales

Además de la decisión de Amazon MGM, la cadena NBC canceló la emisión de un episodio de Law & Order: SVU en el que Busfield participaba como estrella invitada.

Su agencia de representación también rompió vínculos con él.

Timothy Busfield ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que son falsas y que luchará por demostrar su inocencia. Su defensa sostiene que no existe evidencia concluyente y que el actor incluso se sometió a un polígrafo.

El caso continúa en fase judicial y, conforme a la ley, el actor se presume inocente hasta que se determine su responsabilidad en un tribunal.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
GOC_3_PY_1_X0_AEYZUY_1_0fec0cc16a
Por qué Taylor Swift merece estar en el Salón de los Compositores
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T121642_414_01a0ae3a4d
Cambia la preventa de BTS en México: ¿Cuál es la nueva fecha?
publicidad

Últimas Noticias

enero_diputado_7553d99262
Aseguran que comparación de recursos de enero es inválida
AAAABTO_1r_VQ_5k8ep_F4dz_H1t990d_QOSRR_1_SIUN_Pm_uim_I18j_QFW_Now_P3_G_Ww_PC_P4_D_17z6_P_Ep_v_qc_Z_Vujd6pgl_CY_9pybd_NJ_cz_1_2_R_7d385dcfa6
Kristen Bell volverá a conducir los Premios SAG
tribunal_107a17dbc6
Tribunal impide reabrir sentencias; acota facultad a supervisión
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×