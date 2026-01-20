Eliminan a Timothy Busfield de película tras acusaciones de abuso

El actor y director estadounidense Timothy Busfield enfrenta un fuerte impacto en su carrera luego de ser acusado formalmente de abuso sexual infantil.

Como consecuencia, Amazon MGM Studios decidió eliminarlo digitalmente de la película You Deserve Each Other, pese a que su participación ya había sido grabada.

La cinta, una comedia romántica protagonizada por Penn Badgley y Meghann Fahy, fue modificada en postproducción para borrar cualquier aparición del actor, informó el medio especializado Variety.

Acusaciones graves

Las denuncias contra Busfield derivaron en una orden de arresto emitida el pasado 9 de enero en Nuevo México.

Las autoridades le imputan dos cargos de contacto sexual criminal con un menor y uno adicional de abuso infantil.

Los presuntos hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 durante la grabación de la serie The Cleaning Lady, donde Busfield fungía como director y productor ejecutivo.

Las víctimas serían dos menores gemelos que participaron en la producción.

Detención y proceso legal

El actor se entregó voluntariamente a las autoridades el 14 de enero y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza, a la espera de audiencias judiciales. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Aunque han surgido señalamientos adicionales sobre presunto abuso a una adolescente en el pasado, estos no han derivado, hasta ahora, en cargos formales.

Repercusiones profesionales

Además de la decisión de Amazon MGM, la cadena NBC canceló la emisión de un episodio de Law & Order: SVU en el que Busfield participaba como estrella invitada.

Su agencia de representación también rompió vínculos con él.

Timothy Busfield ha rechazado categóricamente las acusaciones, asegurando que son falsas y que luchará por demostrar su inocencia. Su defensa sostiene que no existe evidencia concluyente y que el actor incluso se sometió a un polígrafo.

El caso continúa en fase judicial y, conforme a la ley, el actor se presume inocente hasta que se determine su responsabilidad en un tribunal.

