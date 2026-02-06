Livia Brito es vinculada a proceso por falsas declaraciones

La actriz Livia Brito fue vinculada a proceso por falsas declaraciones porque un magistrado ordeno la investigación contra la actriz.

Rápidamente en redes sociales comenzaron a circular las imágenes de los documentos legales que confirman que la cubana tendrá que enfrentar este proceso legal

¿Por qué investigan a Livia Brito?

Recordemos que en 2020, el paparazzi Ernesto Zepeda fotografió a la actriz junto a su pareja cuando ambos se encontraban en Cancún. Sin embargo, se sintieron acosados y Zepeda dijo que fue víctima de agresión física por Yosmi Martínez, además destruyeron su equipo.

En 2021, el paparazzi denunció a Livia Brito por daño moral y secuelas físicas tras ser golpeado.

Actualmente, además de Brito, su expareja, Yosmi Gedler Martínez también tendrá que presentarse ante las autoridades por "posible comisión del delito de falsedad ante autoridades".

Y será hasta el 23 de febrero del presente año donde enfrentará una investigación complementa

