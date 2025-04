Anuncia Dua Lipa fechas para Ciudad de México

La cantante Dua Lipa ha añadido nuevas fechas de su gira "Radical Optimism Tour", planeando cerrar el año con presentaciones en América Latina, incluyendo Ciudad de México.

good things come to those who wait.... NEW TOUR DATES ADDED ‼️ Finishing the year with the Radical Optimism tour in Latin America and I’m so so excited to see you ❤️‍🔥 sign up for the pre-sale and more info https://t.co/wRyksr0E8t pic.twitter.com/9TGSXbotcQ