Britney Spears pasa Navidad con su hijo tras años de distancia

Britney Spears celebró la Navidad de 2025 junto a su hijo menor, Jayden James, de 19 años, en Los Ángeles, en lo que representa uno de los momentos más significativos en la reconstrucción de su relación tras varios años de tensiones y distanciamiento familiar.

De acuerdo con fuentes cercanas, la convivencia fue descrita como “muy divertida” y “una fiesta muy especial” para ambos.

Una fuente aseguró a People que “Britney se lo pasó muy bien celebrando la Navidad con Jayden, han sido unas vacaciones muy especiales”.

El reencuentro se da en un contexto familiar complejo, marcado por la tutela legal que enfrentó la cantante durante más de una década y la mudanza de sus hijos a Hawái en 2023 junto a su padre, Kevin Federline.

Sin embargo, desde 2024 se han registrado señales claras de acercamiento, como visitas, apariciones públicas y publicaciones en redes sociales, siendo esta la segunda Navidad consecutiva que madre e hijo pasan juntos.

Mientras tanto, el hijo mayor de la artista, Sean Preston, de 20 años, decidió pasar las fiestas en Luisiana con la familia de su tía Jamie Lynn Spears, hermana de Britney.

La actriz compartió imágenes en Instagram donde se observa a Sean en un ambiente familiar junto a su abuela Lynne Spears y otros parientes.

Kevin Federline ha señalado públicamente que sus hijos buscan “reparar el vínculo” con su madre, aunque reconoció no tener comunicación directa con la cantante.

En contraste, Britney ha expresado en diversas ocasiones su frustración por el distanciamiento, pero también ha reiterado su deseo de mantener una relación cercana con sus hijos.

Aunque la intérprete no compartió de manera masiva imágenes de esta Navidad en redes sociales, el tono que rodea el reencuentro con Jayden es de alegría, alivio y esperanza, tanto para la artista como para quienes han seguido de cerca su historia familiar.

