Anuncia guitarrista de "Oasis" que padece cáncer

El guitarrista y cofundador de la banda británica Oasis, Paul "Bonehead" Arthurs, anunció que padece cáncer de próstata y que se tomará un "descanso planificado" de la gira mundial.

El músico, de 60 años, publicó en redes sociales que recibió el diagnóstico, pero que está respondiendo de forma positiva al tratamiento.

Indicó que necesita tomar "un descanso planificado" para enfocarse en la próxima fase del tratamiento, lo que le obligará a ausentarse de los conciertos de la banda previstos en Seúl, Tokio, Melbourne y Sydney.

"Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me encuentro bien y estaré de vuelta a tiempo para Sudamérica", apuntó.

La gira de Oasis Live'25 inició el pasado 4 de julio en Cardiff con el regreso de los hermanos Gallagher. Se estima que la agrupación pasará por Buenos Aires y Santiago de Chile antes de finalizar en Sao Paulo a finales de noviembre.

