Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'

Juanes esta listo para volver tras dos años sin música, y será el próximo 6 de marzo cuando regrese con su decimo segundo álbum.

El cantante colombiano anuncio la llegada de su nuevo proyecto "JuanesTeban", el cual es uno que le permitió regresar "finalmente a un lugar de luz y alegría".

El interprete de 53 años se refirió a la creación de este álbum como uno que lo "llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor".

En este álbum, y de acuerdo con Juanes, se exploran las múltiples facetas de su personalidad.

"JuanesTeban" incluirá los sencillos "una noche contigo", "Cuando estamos tú y yo", "Hagamos que" y "Muérdeme", con sus compatriotas de Bomba Estéreo, los cuales fuieron previamente lanzados.

El cantante se refirio tambien a este album como "caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía", asegurando que, canalziar sus sentimientos en las canciones del proyecto "le da un proposito en la vida".

"JuanesTeban", que fue coproducido por el cantante de Medellín y el argentino Nico Cotton, gira en torno a la idea de dualidad en la que el colombiano explora "tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional", según su equipo.

