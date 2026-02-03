Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_juanes_nuevo_album_50eecd3a4a
Escena

Juanes regresa este marzo con su nuevo álbum 'JuanesTeban'

El cantante colombiano anunció la llegada de su nuevo proyecto el próximo 6 de marzo, el cual, según Juanes, explora las múltiples facetas de su personalidad

  • 03
  • Febrero
    2026

Juanes esta listo para volver tras dos años sin música, y será el próximo 6 de marzo cuando regrese con su decimo segundo álbum.

El cantante colombiano anuncio la llegada de su nuevo proyecto "JuanesTeban", el cual es uno que le permitió regresar "finalmente a un lugar de luz y alegría".

El interprete de 53 años se refirió a la creación de este álbum como uno que lo "llevara de vuelta al territorio del baile y la cumbia: la sensación de Latinoamérica, la raíz del folclor".

En este álbum, y de acuerdo con Juanes, se exploran las múltiples facetas de su personalidad.

"JuanesTeban" incluirá los sencillos "una noche contigo", "Cuando estamos tú y yo", "Hagamos que" y "Muérdeme", con sus compatriotas de Bomba Estéreo, los cuales fuieron previamente lanzados.

El cantante se refirio tambien a este album como "caleidoscopio de mis muchos estados de ánimo: alegría, entusiasmo, melancolía", asegurando que, canalziar sus sentimientos en las canciones del proyecto "le da un proposito en la vida".

"JuanesTeban", que fue coproducido por el cantante de Medellín y el argentino Nico Cotton, gira en torno a la idea de dualidad en la que el colombiano explora "tanto la oscuridad como la luz, la cumbia y el rock, la espiritualidad y el romance carnal, letras cargadas de optimismo y alegría junto con una profunda vulnerabilidad emocional", según su equipo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_2026_02_04_T130258_955_0c1b7a3567
Zayn Malik anuncia nuevo álbum 'KONNAKOL': saldrá el 17 de abril
G6_E_Uxzy_XIAA_0_YAE_e6518987cd
Jacob Elordi sufre quemadura al filmar Cumbres Borrascosas
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T092709_925_30106bb6b4
Los Muppets celebran 50 años con especial y Sabrina Carpenter
publicidad

Últimas Noticias

HA_Vs_T_Albg_A_Ay_II_7b72f9df37
Sheinbaum llama a invertir y asegura certidumbre para 2026
EH_UNA_FOTO_2026_02_04_T142646_027_28c9e1990d
Nombran a Fabián Gómez Calcáneo nuevo titular de SSP Colima
estados_unidos_islamico_siria_aa59e8e569
Bombardea EUA a objetivos del Estado Islámico en Siria
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
Whats_App_Image_2026_02_03_at_10_46_10_PM_1_c82095e08a
Texas y Coahuila invertirán $50 mdd en Puente Internacional
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
publicidad
×