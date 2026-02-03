Casa Blanca tacha de 'irónicas' críticas de Bad Bunny al ICE

Después de que Bad Bunny arremetiera en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la gala de los Premios Grammy, la portavoz de la Casa Blanca ya contestó.

Karoline Leavitt calificó de "irónico" el intento de "demonizar" a los agentes federales.

"Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden que trabajan para hacer cumplir las leyes de nuestra nación", declaró Leavitt al ser preguntada por la prensa acerca de las declaraciones de Bad Bunny.

La respuesta de la Casa Blanca a las críticas del cantante puertorriqueño se da dos días después de que Bad Bunny condenara las acciones del ICE y las políticas migratorias de la Administración de Donald Trump en su discurso cuando ganó el premio a mejor álbum de música urbana.

"Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", aseguró provocando la ovación de los asistentes de la gala.

Además, Leavitt también criticó que otros famosos guardaran silencio y no criticaran, en su momento, las medidas migratorias que llevó el expresidente Joe Biden durante su cargo, que, a su juicio, permitieron una "invasión de las fronteras del país", pero que sí carguen ahora contra los agentes del ICE.

"Ahora tenemos a las fuerzas del orden que simplemente intentan hacer su trabajo para detener a depredadores violentos como los que les quitaron la vida a estadounidenses inocentes. No hubo indignación por parte de Hollywood y la élite, pero ahora sí la hay, y creo que eso refleja la desafortunada ironía que estamos viendo", dijo la portavoz de la Casa Blanca.

Otra de las figuras que criticaron las políticas migratorias de Donald Trump fue Billie Eilish.

Estas críticas se dan en medio de un momento político tenso en Estados Unidos como consecuencia de las redadas migratorias implementadas por el Gobierno de Trump y tras la muerte de dos personas en Mineápolis por agentes federales durante estas mismas redadas.

Varios asistentes a los premios posaron ante las cámaras portando un prendedor en blanco y negro que rezaba "ICE Out" ("Fuera ICE").

