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Anuncia Young Miko gira mundial con 31 fechas en 11 países

La cantante y rapera Young Miko anunció su nueva gira internacional Late Checkout Tour, con la que recorrerá 11 países en 31 fechas durante 2026

  • 06
  • Abril
    2026

La cantante y rapera Young Miko anunció su nueva gira internacional Late Checkout Tour, con la que recorrerá 11 países en 31 fechas durante 2026, consolidando el momento más importante de su carrera.

El tour arrancará el próximo 3 de julio en el Roskilde Festival, dando inicio a una etapa europea que incluirá presentaciones en países como Alemania, España, Francia, Reino Unido y Países Bajos.

México, parada clave en septiembre

Tras su paso por Europa, la intérprete llegará a México en septiembre con una serie de conciertos en importantes recintos del país, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Mérida.

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Cierre en Estados Unidos

La gira concluirá en mercados clave de Estados Unidos, con conciertos en ciudades como Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y Los Ángeles, reafirmando su creciente presencia en la escena internacional.

El anuncio llega en medio del ascenso global de Young Miko, cuyo segundo álbum Do Not Disturb ha logrado posicionarse entre los más escuchados en plataformas digitales y listas especializadas.

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Además, la artista ha ganado notoriedad tras participar como telonera en la gira HIT ME HARD AND SOFT TOUR de Billie Eilish, así como por agotar en tiempo récord sus conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

Impacto más allá de la música

Más allá de los escenarios, Young Miko ha ampliado su influencia cultural con colaboraciones como su campaña con GAP, donde se convirtió en la primera latina en protagonizar una campaña de la firma.

Asimismo, fue reconocida como “Outstanding Musical Artist” en los GLAAD Media Awards, reafirmando su impacto dentro y fuera de la industria musical.


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