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Escena

Karol G usa el Coachella para impulsar los negocios de latinos

Más de 35 emprendimientos participaron en el 'pop-up', organizado por la artista, que busca apoyar a comunidades migrantes y dar visibilidad a pequeños negocios

  • 12
  • Abril
    2026

Horas antes de su show en el festival Coachella, Karol G organizó un mercado temporal con la intención de compilar a más de 35 pequeñas empresas de latinos.

"La Bichota" organizó el mercado temporal "pop-up" a 20 minutos del Empire Polo Club, en el que se está llevando a cabo el festival.

Para esto, la cantante colombiana lanzó una convocatoria para invitar a negocios y proyectos sin ánimo de lucro a formar parte de este mercadillo, promocionado en redes sociales como un espacio donde los seguidores de la cantante podían encontrar atuendos inspirados en su estética para asistir a su actuación.

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Uno de los puestos que más destacó dentro del mercado fue el puesto Ponte Your Moños, creado por Dulce Flores.

El puesto de la joven con raíces mexicanas utiliza el trenzado del cabello con lazos de colores para recaudar fondos y ayudar a la comunidad migrante indocumentada.

De acuerdo con Flores, este proyecto nació después de que estallaran las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a mediados de 2025, impulsadas por la administración de Donald Trump.

"Tiene todo el sentido que nos invitaran; la comunidad de Coachella se ha visto muy afectada, hay muchísimos trabajadores del campo e indocumentados que necesitan nuestra ayuda y nuestra misión es ayudar", dijo Flores respecto a la invitación de Karol G al bazar.

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La iniciativa de la colombiana surge después de que declarara en una entrevista con Playboy que buscaba generar un impacto más poderoso en la comunidad latina que limitarse a decir abiertamente "Fuera ICE" en el escenario.

En el mercadillo también se encontraban puestos de maquillaje, accesorios y marcas de ropa llamativa en las que predominaban los brillos y las lentejuelas, como Baddieenbeautiful, de Soraya Aguilar.

"Es una marca para 'baddies' (mujeres atractivas), como la Bichota", dijo a la joven, quien se siente agradecida con la cantante por prestar este tipo de plataformas a la comunidad.

"Esto nos ayuda a ser reconocidos y ver que nuestro esfuerzo y trabajo vale la pena", agregó.

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Pese a que Karol G no ha adelantado demasiada información sobre lo que se podrá esperar de su espectáculo, la intérprete de "Tusa" publicó en redes sociales algunos anuncios que sugieren que los asistentes lleven banderas de sus respectivos países.

La "Bichota" cerrará el escenario principal, el "Coachella Stage". Su presentación iniciará a las 22:55 hora central de México y podrá ser vista a través del canal oficial del festival.


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