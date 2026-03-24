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Escena

Anuncia Jorge Celedón gira 2026 con tres fechas en México

El cantante colombiano confirmó su regreso a México con una serie de conciertos que lo llevará a presentarse en tres de las arenas más importantes del país

  • 24
  • Marzo
    2026

El reconocido cantante colombiano Jorge Celedón confirmó su regreso a México con su nueva gira internacional “La Historia Mía” Tour 2026, una serie de conciertos que lo llevará a presentarse en tres de las arenas más importantes del país durante el mes de junio.

El intérprete de vallenato, ganador en múltiples ocasiones del Latin Grammy, ofrecerá un espectáculo cargado de emoción, tradición y grandes éxitos que han marcado su trayectoria musical, consolidándolo como uno de los máximos exponentes del género.

Tres ciudades, una gira llena de sentimiento

El tour contempla tres fechas clave en México:

18 de junio de 2026 — Arena CDMX (21:00 horas)
22 de junio de 2026 — Arena Monterrey (21:00 horas)
24 de junio de 2026 — Arena Guadalajara (21:00 horas)

En cada presentación, el artista promete una experiencia cercana con el público, en la que no faltarán los temas que han acompañado historias de amor y desamor a lo largo de su carrera.

Con “La Historia Mía”, Celedón busca conectar con sus seguidores a través de un concepto más íntimo y emotivo, donde repasará los momentos más importantes de su vida artística.

El espectáculo combinará su característico estilo romántico con la esencia tradicional del vallenato.

El cantante, también conocido como “Jorgito”, ha construido una sólida carrera internacional, destacando por su capacidad para emocionar con letras profundas y melodías que han trascendido generaciones.

Venta de boletos y detalles

La venta general de boletos para las tres fechas en México iniciará el 25 de marzo a las 11:00 horas, a través del sistema Superboletos y en puntos autorizados como taquillas de las arenas.

Esta gira forma parte de una nueva etapa en la trayectoria del artista colombiano, quien además prepara un concepto integral que incluye música y narrativa visual para contar su historia de vida.


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