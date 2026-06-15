Menudo vuelve a México para celebrar 50 años de trayectoria

La agrupación puertorriqueña Menudo, que fue un fenómeno musical mundial, anunció este lunes que celebra sus 50 años de historia reuniendo a siete de sus exmiembros en una gira por Estados Unidos, México y Puerto Rico.

Marcando la primera reunión oficial bajo la marca Menudo, los antiguos miembros de la banda René Farrait (1979-1982), Roy Rossello (1983-1986), Raymond Acevedo (1985-1988), Sergio Blass (1986-1990), Ralphy Rodríguez (1987), Rubén Gómez (1987-1990) y Robert Avellanet (1988-1991) volverán al escenario para conmemorar el legado del grupo.

Menudo rendirá homenaje a su legado en la música latina

Como la primera gira oficial de reunión de Menudo, presentada bajo la franquicia Menudo, "esta celebración rendirá homenaje al legado de 50 años del grupo y a su impacto duradero en generaciones de fanáticos, la música latina y la cultura pop", según el comunicado.

Los seguidores tendrán la oportunidad durante la gira 'Menudo 50 Aniversario' de revivir la 'Menudomanía', mientras el grupo interpreta temas clásicos como 'Súbete a Mi Moto', 'Claridad' y 'Quiero Ser'.

La gira hará paradas en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Hollywood, así como en Ciudad de México y en San Juan de Puerto Rico.

Más que un simple espectáculo, la gira es "una celebración de los 50 años de Menudo, honrando el impacto perdurable que el grupo ha tenido a lo largo de generaciones y brindando al público la oportunidad de reconectarse con la música, los recuerdos y la nostalgia".

La gira comenzará en Los Ángeles el próximo 10 de octubre y concluirá el 12 de diciembre en San Juan, Puerto Rico.

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