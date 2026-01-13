Podcast
Escena

BTS confirma gira mundial 2026 con fechas en México

BTS anunció su gira mundial 2026 y confirmó conciertos en la Ciudad de México, marcando su esperado regreso como grupo completo tras el servicio militar

  • 13
  • Enero
    2026

BTS anunció oficialmente su gira mundial 2026, marcando su regreso a los escenarios como grupo completo luego de varios años de pausa por el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes.

El anuncio se realizó este 13 de enero de 2026 a través de sus canales oficiales, como Weverse y BIGHIT MUSIC, desatando una ola de euforia entre sus seguidores alrededor del mundo.

México, incluido en la gira

México forma parte del recorrido internacional, con tres fechas confirmadas en la Ciudad de México.

Hasta el momento, se ha revelado que uno de los conciertos se llevará a cabo el 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

La venta de boletos comienza este próximo jueves 22 de enero.

La noticia ha generado gran expectativa entre ARMY México, ya que se trata del primer regreso del septeto al país desde su última visita grupal en 2017.

Recorrido global y nuevo álbum

La gira arrancará en abril en Corea del Sur y Japón, para después recorrer Norteamérica, Europa y Latinoamérica, incluyendo países como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, y continuará en Asia-Pacífico durante 2027.

Este regreso estará acompañado por el lanzamiento de un nuevo álbum de 14 canciones, programado para el 20 de marzo de 2026, con preventas a partir del 16 de enero.

