Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
625364111_1703613760972598_764004753582210305_n_430cdb1099
Escena

Arranca rodaje de 'Carlota' con Belinda como emperatriz

La miniserie inició grabaciones en España. La producción reimagina el Segundo Imperio Mexicano con un enfoque emotivo y elenco internacional

  • 02
  • Febrero
    2026

El rodaje de Carlota, la miniserie que revivirá la historia del Segundo Imperio Mexicano, ya comenzó su producción en España.

Con Belinda como protagonista, el proyecto reimagina el ascenso de Carlota y Maximiliano de Habsburgo, aristócratas europeos cuyos ideales progresistas chocan con una corte reaccionaria ávida de control.

De la mente del creador y showrunner Carlos Quintanilla Sakar y Adriana Pelusi, quien también funge como guionista principal, Carlota no pretende voltear a ver la historia con una perspectiva solemne, sino convertirse en una reinterpretación emotiva de los hechos sucedidos a mediados del siglo XIX.

El proyecto destaca por un elenco conformado por talentos de todo el territorio hispanohablante, desde México hasta España, encabezado por Belinda.

“Carlota es una mujer indómita sin duda alguna. Ella cambió la historia de todo. Fue la última emperatriz de México; logró muchas cosas que eran inimaginables en esa época. Y creo que podemos adentrarnos en su historia y más a fondo en ella, en su personaje, en sus características”, dijo la actriz.

Jaime Lorente interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre encarnará a Van Der Smissen; Mabel Cadena a Josefa; Bárbara de Regil será Enriqueta Villalpando, una aristócrata de la corte, y Sebastián Zurita dará vida a Leonardo Márquez, un militar y ex niño héroe.

Aunque el rodaje dio inicio en España, no será la única locación en la que Carlota se filmará; también se realizarán grabaciones en países de Latinoamérica, aunque no han mencionado en dónde exactamente.

Carlota es una producción de Sony Pictures Television para HBO Max, donde estará disponible única y exclusivamente.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2_c995b5241d
Inicia rodaje de la miniserie Carlota protagonizada por Belinda
belinda_tik_tok_awards_2026_1a22ed1b7c
Gana Belinda premio 'Mejor Canción' en TikTok Awards 2026
escena_belinda_59f0bc6b47
Belinda se despide de México para grabar serie en España
publicidad

Últimas Noticias

AP_26033574215510_5ae5eba899
Suman nueve detenidos por protesta migratoria en Minnesota
restacan_cerro_mitras_9a7bf7a20c
Rescatan a joven senderista lesionado en el cerro de Las Mitras
Autoridades_anuncian_cierre_del_capitolio_de_Texas_5c54f5dbbc
Cámara de Representantes busca acuerdo tras cierre parcial
publicidad

Más Vistas

1ac64bdf_be04_492b_b85b_bbec447d62e7_a692b6c7d1
Festival del Cabrito impulsa exportación desde Tula, Tamaulipas
EH_UNA_FOTO_14_8bfed07618
Destaca Samuel en NY potencial de NL para atraer data centers
tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
publicidad
×