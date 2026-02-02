Arranca rodaje de 'Carlota' con Belinda como emperatriz

El rodaje de Carlota, la miniserie que revivirá la historia del Segundo Imperio Mexicano, ya comenzó su producción en España.

Con Belinda como protagonista, el proyecto reimagina el ascenso de Carlota y Maximiliano de Habsburgo, aristócratas europeos cuyos ideales progresistas chocan con una corte reaccionaria ávida de control.

De la mente del creador y showrunner Carlos Quintanilla Sakar y Adriana Pelusi, quien también funge como guionista principal, Carlota no pretende voltear a ver la historia con una perspectiva solemne, sino convertirse en una reinterpretación emotiva de los hechos sucedidos a mediados del siglo XIX.

El proyecto destaca por un elenco conformado por talentos de todo el territorio hispanohablante, desde México hasta España, encabezado por Belinda.

“Carlota es una mujer indómita sin duda alguna. Ella cambió la historia de todo. Fue la última emperatriz de México; logró muchas cosas que eran inimaginables en esa época. Y creo que podemos adentrarnos en su historia y más a fondo en ella, en su personaje, en sus características”, dijo la actriz.

Jaime Lorente interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre encarnará a Van Der Smissen; Mabel Cadena a Josefa; Bárbara de Regil será Enriqueta Villalpando, una aristócrata de la corte, y Sebastián Zurita dará vida a Leonardo Márquez, un militar y ex niño héroe.

Aunque el rodaje dio inicio en España, no será la única locación en la que Carlota se filmará; también se realizarán grabaciones en países de Latinoamérica, aunque no han mencionado en dónde exactamente.

Carlota es una producción de Sony Pictures Television para HBO Max, donde estará disponible única y exclusivamente.

