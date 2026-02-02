Podcast
Escena

Ian McKellen deja entrever posible spoiler de 'Avengers Doomsday'

En una entrevista con Jake Hamilton para el canal Jake’s Takes, el actor de 86 sugirió escenas con X-Men y un Spider-Man clásico, sin confirmar si era broma

  • 02
  • Febrero
    2026

Ian McKellen podría haber adelantado detalles clave de "Avengers: Doomsday", aunque sin confirmar si se trata de información real o solo una broma del actor.

El intérprete de 86 años, conocido por su papel como Magneto en X-Men y Gandalf en "El Señor de los Anillos", habló sobre la cinta en una entrevista con Jake Hamilton para el canal Jake’s Takes, donde dejó escapar comentarios que han desatado teorías entre los fans.

Durante la conversación, McKellen insinuó que su personaje estaría involucrado en una escena de destrucción en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, en los primeros momentos de la película.

“Aunque destruí Nueva Jersey el otro día. Oh, quizá no debería haber dicho eso”, comentó entre risas.

Más adelante, el actor mencionó que, en los primeros minutos del filme, los X-Men estarían destruyendo el universo del Spider-Man de Tobey Maguire, lo que podría sugerir el regreso del primer Spider-Man que llegó a los cines en los años 2000.

No obstante, McKellen no aclaró si se trataba de información real o una broma, por lo que sus declaraciones han sido tomadas con cautela.

Aun así, sus palabras han avivado las especulaciones sobre el alcance del multiverso en Avengers: Doomsday, una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel.


