Arremete Bad Bunny contra ICE; 'no somos animales', dice

Bad Bunny ha protagonizado el momento más viral de la 68.ª edición de los Premios Grammy al utilizar su discurso de aceptación para lanzar una crítica frontal contra la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

Un mensaje directo desde el escenario

Al subir al escenario para recoger el gramófono al Mejor Álbum de Música Urbana por su reciente producción, DeBí TiRaR MáS FOToS, Benito Antonio Martínez Ocasio “Bad Bunny” no esperó a los agradecimientos habituales.

Con una determinación que silenció al Crypto Arena, el puertorriqueño exclamó: “Antes de dar gracias a Dios: ¡Fuera ICE!”.

Postura política y activismo

El artista, conocido por su activismo y la carga política presente en sus letras, no se limitó a la consigna.

En un discurso cargado de emotividad, Bad Bunny, que se presentará el próximo 8 de febrero en el medio tiempo del Super Tazón, defendió la humanidad de la comunidad migrante frente a la retórica de odio y la violencia institucional.

Mensaje a la comunidad migrante

“No somos salvajes. No somos animales. No somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”, sentenció el cantante, reivindicando el papel y la dignidad de quienes cruzan fronteras en busca de una vida mejor.

Este momento se posiciona ya como el más comentado de la gala.

