Muere Mario Cid, figura del Cine de Oro mexicano, a los 93 años

Mario Cid, actor y guionista del Cine de Oro mexicano, falleció a los 93 años, dejando un profundo impacto tanto en el ámbito artístico como en su familia, encabezada por su hija, la comediante y actriz Mara Escalante.

Su muerte representa el adiós a una figura clave de una época fundamental para el cine nacional.

El deceso fue confirmado durante este fin de semana por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), institución que dio a conocer la noticia y expresó sus condolencias, lo que generó una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas, seguidores y figuras del medio artístico.

Reconocido como uno de los primeros actores en compartir pantalla con El Santo, Mario Cid también tuvo una destacada trayectoria como guionista, contribuyendo al desarrollo narrativo de diversas producciones que marcaron al cine mexicano clásico.

Hasta el momento, la familia no ha emitido declaraciones públicas ni ha revelado las causas de su fallecimiento, manteniendo discreción en torno a este momento personal.

Con su partida, Mario Cid deja un legado que forma parte de la historia del cine nacional y una huella que trasciende generaciones, tanto por su trabajo en la industria como por la influencia que tuvo en la carrera artística de su hija.

