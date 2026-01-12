Factor humano desata tragedia vial; afirma Protección Civil

La causa de los accidentes carreteros registrados en Tamaulipas durante el cierre de 2025 fue principalmente el factor humano, derivado del cansancio, el exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Durante el periodo vacacional del 22 de diciembre al 4 de enero se contabilizaron 90 accidentes viales en distintos municipios del estado, principalmente en los tramos carreteros que convergen a Ciudad Victoria, los cuales dejaron un saldo de 36 personas fallecidas, entre ellas varios menores de edad.

El Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, señaló que la mayoría de los percances estuvieron relacionados con imprudencias de los conductores, por lo que exhortó a la población a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar manejar en estado inconveniente.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que alrededor de 200 personas fueron atendidas por emergencias durante la temporada decembrina, algunas de ellas en estado crítico. En varios casos fue necesario realizar traslados aéreos en helicóptero, principalmente desde el municipio de San Fernando hacia Ciudad Victoria, para su atención en el Hospital Regional de Alta Especialidad.

Entre los accidentes más graves se registraron múltiples percances en la carretera Victoria-Zaragoza, donde se reportaron choques múltiples, incendios de vehículos y volcaduras que provocaron la muerte de familias completas.

La situación se agravó con el inicio del nuevo año, ya que en los primeros tres días de 2026 se reportaron 17 personas fallecidas en accidentes de vialidad en los diversos tramos carreteros de la capital del estado.

Ante este panorama, autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al conducir, especialmente en temporadas de alta movilidad, con el objetivo de reducir accidentes y evitar más pérdidas humanas.

Comentarios