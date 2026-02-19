'Asesora' exarzobispo rodaje de 'La Resurrección de Cristo'

Este jueves Mel Gibson volvió a la ciudad de Matera, Italia, para rodar la secuela del éxito mundial de 2004 "La Pasión de Cristo", pero ahora estuvo acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

En específico, se grabó en el mismo escenario pedregoso donde se rodó la primera entrega. El rodaje en la ciudad continuará también este viernes.

La zona de rodaje es el parque de la Murgia, el cual es una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la "Pasión" de Gibson hasta "Il Vangelo secondo Matteo" de 1964 de Pier Paolo Pasolini.

A través de un comunicado, autoridades locales compartieron que, al tratarse de una zona de alto valor natural, se permitió el rodaje siempre y cuando se produzca con "total ausencia de alteraciones del hábitat", además de quedar totalmente prohibida la instalación de grandes escenarios.

Exarzobispo acompaña el proyecto como 'asesor'

Con esto, Gibson vuelve a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo, pero esta vez con la "asesoría" religiosa del exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la Iglesia católica.

El prelado fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco, acusado de sostener posiciones "cismáticas" por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de "cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico".

