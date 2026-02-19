Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_la_pasion_de_cristo_88297c3cac
Escena

'Asesora' exarzobispo rodaje de 'La Resurrección de Cristo'

Mel Gibson volvió a la ciudad italiana de Matera para filmar la continuación de 'La Pasión de Cristo' con la asesoría del exarzobispo Carlo Maria Viganò

  • 19
  • Febrero
    2026

Este jueves Mel Gibson volvió a la ciudad de Matera, Italia, para rodar la secuela del éxito mundial de 2004 "La Pasión de Cristo", pero ahora estuvo acompañado por el exarzobispo Carlo Maria Viganò, excomulgado en 2024 por no reconocer al papa Francisco.

En específico, se grabó en el mismo escenario pedregoso donde se rodó la primera entrega. El rodaje en la ciudad continuará también este viernes.

La zona de rodaje es el parque de la Murgia, el cual es una vasta área natural protegida de colinas rocosas y cuevas que, por su aspecto, ya sirvió de escenario para otras producciones sobre Jesús de Nazaret, desde una parte de la "Pasión" de Gibson hasta "Il Vangelo secondo Matteo" de 1964 de Pier Paolo Pasolini.

A través de un comunicado, autoridades locales compartieron que, al tratarse de una zona de alto valor natural, se permitió el rodaje siempre y cuando se produzca con "total ausencia de alteraciones del hábitat", además de quedar totalmente prohibida la instalación de grandes escenarios.

Exarzobispo acompaña el proyecto como 'asesor'

Con esto, Gibson vuelve a adentrarse con sus cámaras en la vida de Cristo, pero esta vez con la "asesoría" religiosa del exarzobispo Viganò, antiguo nuncio en Estados Unidos y uno de los rostros de la facción más conservadora de la Iglesia católica.

El prelado fue excomulgado en 2024 por el papa Francisco, acusado de sostener posiciones "cismáticas" por sus críticas a su pontificado y por negar el revolucionario Concilio Vaticano II, tachándolo de "cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

toy_story_5_estreno_127a20fb4b
Revelan fecha de estreno de 'Toy Story 5' en México
IMG_6652_JPG_ecf1cc2837
Big Time Rush conquista Monterrey con lleno total
escena_toy_story_5_fab496350b
‘Toy Story 5’: una tableta será el villano en el nuevo tráiler
publicidad

Últimas Noticias

salamanca_fiscal_45d5f10db9
Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch
mbappe_paris_saint_germain_deuda_1_9bd175e8f5
París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×