Fallece el actor de Grey’s Anatomy, Eric Dane a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años de edad, luego de una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que había hecho pública en abril de 2025.

De acuerdo con reportes difundidos en medios internacionales, el intérprete pasó sus últimos días acompañado por su familia, incluyendo a sus hijas Billie y Georgia, quienes se mantuvieron a su lado durante el proceso de la enfermedad.

Una carrera consolidada en televisión

Eric Dane alcanzó fama mundial por su papel como el Dr. Mark Sloan en la serie médica Grey’s Anatomy, personaje que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público y que lo posicionó como una figura destacada dentro del drama televisivo.

Posteriormente, encabezó el elenco del drama militar The Last Ship, donde interpretó al comandante Tom Chandler, papel que le permitió mantenerse como protagonista en una producción de acción durante varias temporadas.

En años recientes, volvió a captar la atención de nuevas generaciones con su actuación como Cal Jacobs en la serie de HBO Euphoria, un personaje complejo que mostró su versatilidad interpretativa.

Su trayectoria también incluyó participaciones en producciones como Charmed y apariciones en el cine, destacando películas como Marley & Me, Valentine’s Day y Bad Boys: Ride or Die, consolidando así una carrera de más de tres décadas en la industria del entretenimiento.

Su lucha pública contra la ELA

En abril de 2025, Dane anunció públicamente que había sido diagnosticado con ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras y debilita gradualmente los músculos del cuerpo. Tras compartir su diagnóstico, el actor habló abiertamente sobre la importancia de generar conciencia en torno a este padecimiento y la necesidad de impulsar la investigación médica.

A pesar del avance de la enfermedad, mantuvo una actitud cercana con sus seguidores y continuó participando en proyectos mientras su condición se lo permitió, demostrando compromiso profesional y fortaleza personal.

¿Qué es la ELA?

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, las células encargadas de enviar señales desde el cerebro y la médula espinal hacia los músculos voluntarios del cuerpo.

Al deteriorarse estas neuronas, los músculos dejan de recibir estímulos adecuados, lo que provoca debilidad, pérdida de movilidad y, con el tiempo, parálisis.

Generalmente, la ELA se manifiesta con síntomas como debilidad en brazos o piernas, dificultad para sujetar objetos, tropiezos frecuentes, calambres musculares o problemas para hablar y tragar; conforme avanza, puede afectar los músculos responsables de la respiración.

En la mayoría de los casos, las funciones cognitivas permanecen intactas, aunque en un pequeño porcentaje puede haber alteraciones asociadas.

Las causas exactas de la ELA no se conocen por completo. Aproximadamente entre el 5% y el 10% de los casos son hereditarios (ELA familiar), mientras que el resto se considera esporádico, es decir, sin antecedentes familiares claros, se han estudiado factores genéticos y ambientales como posibles detonantes, pero aún no existe una causa única confirmada.

Reacciones del mundo artistico

La noticia de su fallecimiento provocó múltiples mensajes de condolencia por parte de colegas y fanáticos en redes sociales, quienes recordaron su talento, carisma y presencia en pantalla. Su legado permanece en algunas de las series más vistas de las últimas décadas, donde dejó personajes memorables que continúan siendo referencia para el público.

Eric Dane es recordado no solo por su trayectoria artística, sino también por la valentía con la que enfrentó una enfermedad devastadora, contribuyendo a visibilizar la realidad de quienes viven con ELA.

