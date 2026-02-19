‘Toy Story 5’: una tableta será el villano en el nuevo tráiler

Un Woody "calvo" y el aguerrido Buzz Lightyear volverán a reunirse para una nueva aventura, en donde se enfrentarán a un antagonista que forma parte de la era digital.

Pues en el primer tráiler de "Toy Story 5", el dúo de juguetes más icónico del cine se enfrentará a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.

En el adelanto se muestra el regreso del famoso vaquero tras su decisión de separarse de la pandilla y ayudar a juguetes perdidos al final de la última entrega "Toy Story 4".

En el primer tráiler también se confirma la presencia de personajes emblemáticos de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm y Rex, quienes unirán fuerzas para defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el próximo 19 de junio, siete años después de la entrega anterior, marcando también el regreso de Tom Hanks como la voz de Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Craig Robinson como Atlas, un hipopótamo de juguete con GPS; Shelby Rabara como Snappy, un juguete con cámara; y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.

"Toy Story 5" está dirigida por Andrew Stanton, quien dirigió "Buscando a Nemo", y producida por Lindsey Collins de "Turning Red".

En total, la franquicia —cuya primera entrega se estrenó en 1995— ha recaudado más de $3,3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.

