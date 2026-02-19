Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_toy_story_5_fab496350b
Escena

‘Toy Story 5’: una tableta será el villano en el nuevo tráiler

En el primer adelantó se revela el choque de Woody y Buzz Lightyear con una tableta inteligente; la película llega el 19 de junio

  • 19
  • Febrero
    2026

Un Woody "calvo" y el aguerrido Buzz Lightyear volverán a reunirse para una nueva aventura, en donde se enfrentarán a un antagonista que forma parte de la era digital.

Pues en el primer tráiler de "Toy Story 5", el dúo de juguetes más icónico del cine se enfrentará a Lilypad, una tableta inteligente que amenaza con dominar la vida de los niños.

En el adelanto se muestra el regreso del famoso vaquero tras su decisión de separarse de la pandilla y ayudar a juguetes perdidos al final de la última entrega "Toy Story 4".

En el primer tráiler también se confirma la presencia de personajes emblemáticos de la franquicia como Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm y Rex, quienes unirán fuerzas para defender a los niños de esta invasión tecnológica.

La película llegará a los cines el próximo 19 de junio, siete años después de la entrega anterior, marcando también el regreso de Tom Hanks como la voz de Woody y Tim Allen como Buzz Lightyear.

Entre las nuevas incorporaciones destacan Craig Robinson como Atlas, un hipopótamo de juguete con GPS; Shelby Rabara como Snappy, un juguete con cámara; y Matty Matheson como Dr. Nutcase, un juguete temeroso de la tecnología.

"Toy Story 5" está dirigida por Andrew Stanton, quien dirigió "Buscando a Nemo", y producida por Lindsey Collins de "Turning Red".

En total, la franquicia —cuya primera entrega se estrenó en 1995— ha recaudado más de $3,3 mil millones de dólares en la taquilla mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

toy_story_5_estreno_127a20fb4b
Revelan fecha de estreno de 'Toy Story 5' en México
epstein_woody_allen_esposa_ap_1b7efe0a87
Epstein organizó visita de Woody Allen y esposa a la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_01_06_at_5_24_09_PM_3b5e5d332f
Entrega DIF NL más de 1,000 juguetes en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

salamanca_fiscal_45d5f10db9
Confirma Fiscalía detenidos por ataque armado en Salamanca
harfuch_jalisco_uif_05ab881c95
UIF y FGR investigan red de fraude por nexos criminales: Harfuch
mbappe_paris_saint_germain_deuda_1_9bd175e8f5
París Saint-Germain le debe 2 millones de euros a Mbappé
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×