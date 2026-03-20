Así fue cuando Chuck Norris tuvo icónica pelea contra Bruce Lee

Una de las escenas más recordadas del cine de artes marciales tuvo como protagonistas a Chuck Norris y Bruce Lee, dos figuras clave del género cuyo enfrentamiento en pantalla marcó una etapa en la historia del cine de acción.

¿Quiénes eran Chuck Norris y Bruce Lee?

Chuck Norris fue un actor y artista marcial estadounidense, seis veces campeón mundial de karate de peso mediano. Construyó su carrera en Hollywood con películas de acción y la serie “Walker, Texas Ranger”, además de desarrollar su propio sistema de combate.

Bruce Lee, por su parte, fue un artista marcial y actor nacido en China, considerado uno de los máximos exponentes del cine de artes marciales. Su estilo y filosofía influyeron en generaciones, y es reconocido por popularizar este género a nivel global.

¿Cómo surgió la pelea entre Chuck Norris y Bruce Lee?

Antes de compartir escena, ambos coincidieron en círculos de artes marciales, donde desarrollaron una relación cercana e incluso practicaron juntos como compañeros de entrenamiento.

Ese vínculo derivó en su participación conjunta en la película “Return of the Dragon” (1972), donde protagonizaron un combate que con el tiempo se convertiría en referencia del género.

El combate en el Coliseo que marcó una época

La escena se desarrolla en el Coliseo de Roma, donde los personajes de Lee y Norris se enfrentan en un duelo directo, sin efectos especiales ni cortes acelerados, destacando la técnica de ambos artistas marciales.

El combate concluye con la derrota del personaje de Norris, en una secuencia que fue ampliamente reconocida por su ejecución dentro del cine de acción.

Un impulso a la carrera de Chuck Norris

Tras su participación en la película, Norris ganó visibilidad internacional, lo que facilitó su transición hacia papeles más relevantes en la industria cinematográfica.

Posteriormente, participó en diversas producciones del género de acción, consolidando una carrera que incluyó más de 20 películas.

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