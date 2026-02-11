Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_02_11_a_la_s_10_26_29_p_m_04aeb230bf
Escena

Asisten compositores al Congreso de Nuevo León

El objetivo fue promover una iniciativa de ley que proteja los derechos de autor y garantice que quienes lucren con la música mexicana paguen las regalías

  • 11
  • Febrero
    2026

En una jornada donde la música fue el principal argumento, una destacada comitiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) se reunió con legisladores en el Salón Bicentenario del Congreso de Nuevo León.

El objetivo del encuentro fue promover una iniciativa de ley que proteja los derechos de autor y garantice que quienes lucren con la música mexicana paguen las regalías correspondientes.

El gremio busca reinstaurar un marco legal que, según denunciaron, fue eliminado durante la administración estatal anterior.

Martín Urieta, presidente de la SACM y autor del clásico "Mujeres divinas", señaló que el Estado ya contaba con una estructura legal en esta materia, pero acusó que el exgobernador Jaime Rodríguez, "El Bronco", la desapareció. "

El líder de los compositores destacó que este proyecto de protección autoral ya se impulsa en otros cuatro estados, siendo Hidalgo el primero en aprobarlo formalmente.

Durante la mesa de trabajo, que se prolongó por hora y media, los autores no solo expusieron sus necesidades legales, sino que utilizaron su talento para sensibilizar a los diputados presentes.

En un hecho poco común para el recinto legislativo, figuras como Memo Méndez Guiú, José Luis Roma y Fato tomaron la palabra y los instrumentos para demostrar el valor cultural y económico de sus creaciones, las cuales forman parte del catálogo popular de México.

El ambiente se transformó cuando Méndez Guiú interpretó "Princesa Tibetana", mientras que José Luis Roma recordó su éxito "Todo Cambió" y Fato conmovió con su reconocida obra "Por Mujeres Como Tú".

A la muestra musical se sumaron Jaime Flores, con el tema "Qué Lástima", y la regiomontana Marcela de la Garza, quien interpretó "No Querías Lastimarme".


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
andrew_ranken_the_pogues_25af360a2b
Fallece Andrew Ranken, baterista de 'The Pogues' a los 72 años
escena_caminos_del_crimen_5ca6e5f675
Este jueves, 'Caminos del Crimen' te trazará una ruta atracos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
uefa_ingresos_millones_8ff11e37cb
UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025
adx_florence_supermax_bloqueo_20_reos_84d7c3e309
Ordena juez frenar envío de 20 reos a ADX Florence en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×