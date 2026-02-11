Asisten compositores al Congreso de Nuevo León

En una jornada donde la música fue el principal argumento, una destacada comitiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) se reunió con legisladores en el Salón Bicentenario del Congreso de Nuevo León.

El objetivo del encuentro fue promover una iniciativa de ley que proteja los derechos de autor y garantice que quienes lucren con la música mexicana paguen las regalías correspondientes.

El gremio busca reinstaurar un marco legal que, según denunciaron, fue eliminado durante la administración estatal anterior.

Martín Urieta, presidente de la SACM y autor del clásico "Mujeres divinas", señaló que el Estado ya contaba con una estructura legal en esta materia, pero acusó que el exgobernador Jaime Rodríguez, "El Bronco", la desapareció. "

El líder de los compositores destacó que este proyecto de protección autoral ya se impulsa en otros cuatro estados, siendo Hidalgo el primero en aprobarlo formalmente.

Durante la mesa de trabajo, que se prolongó por hora y media, los autores no solo expusieron sus necesidades legales, sino que utilizaron su talento para sensibilizar a los diputados presentes.

En un hecho poco común para el recinto legislativo, figuras como Memo Méndez Guiú, José Luis Roma y Fato tomaron la palabra y los instrumentos para demostrar el valor cultural y económico de sus creaciones, las cuales forman parte del catálogo popular de México.

El ambiente se transformó cuando Méndez Guiú interpretó "Princesa Tibetana", mientras que José Luis Roma recordó su éxito "Todo Cambió" y Fato conmovió con su reconocida obra "Por Mujeres Como Tú".

A la muestra musical se sumaron Jaime Flores, con el tema "Qué Lástima", y la regiomontana Marcela de la Garza, quien interpretó "No Querías Lastimarme".

