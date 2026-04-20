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Finanzas

Wall Street cierra rojo tras los últimos ataques de EUA en Ormuz

La bolsa viene de cerrar una jornada en la que el S&P 500 superó por primera vez los 7,100 puntos, apoyado por el anuncio de Irán de la reapertura de Ormuz

  • 20
  • Abril
    2026

Wall Street cerró este lunes en rojo tras los últimos ataques de este fin de semana en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.15% hasta 48,463 unidades
  • S&P 500: baja 0.80% hasta 7,022 unidades
  • Nasdaq: baja 1.60% hasta 24,016 unidades

El presidente Donald Trump afirmó que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó desafiar el bloqueo naval del país norteamericano en el estrecho de Ormuz.

La bolsa viene de cerrar una jornada en la que el S&P 500 superó por primera vez los 7,100 puntos, apoyado por el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho.

Así cerraron las acciones en plano corporativo

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida del 7% y se situó en $89.61 dólares por barril al resurgir las tensiones entre Washington y Teherán.

El oro bajaba un 0.89%, hasta los $4,836 dólares la onza, y la plata perdía 2%, hasta los $79.89 dólares la onza.

 

 

 


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