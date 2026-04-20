Advierten sobre pago obligatorio doble por trabajar el 1 de mayo

Para evitar afectaciones al bolsillo, trabajadores del país deben mantenerse atentos durante la primera semana o quincena de mayo. La Federación de Trabajadores en la frontera confirmó que el 1 de mayo, aunque este año caiga en día laboral, está establecido por la ley como descanso obligatorio o, en su caso, debe pagarse como jornada extraordinaria.

Juan Salvador Portillo Martínez, secretario de organización de la federación de trabajadores de Reynosa, explicó que esta fecha debe respetarse conforme a la legislación laboral.

“Ese día sí es feriado o día off, es obligación descansar, y en su caso, quienes lo tengan que trabajar por cuestiones de comercio, hospitales y todo eso, se los dan como un día extraordinario”, señaló.

Asimismo, aclaró que durante el mes de mayo existen diversas fechas conmemorativas que suelen generar confusión entre los trabajadores, ya que no todas son consideradas días de descanso obligatorio.

“No está contemplado dentro del calendario de asueto, de días pagados por la ley, ni el 5 de mayo, ni el 10 de mayo, ni el 15 de mayo; sin embargo, para la SEP esos días sí están contemplados”, detalló.

Ante este panorama, la Federación de Trabajadores informó que mantiene abiertas sus oficinas para brindar asesoría y recibir quejas o denuncias contra empresas que incumplan con lo establecido por la ley. Reiteraron que, en caso de laborar el 1 de mayo, el patrón está obligado a pagar el doble del salario correspondiente.

“Sí es obligatorio el descanso, y si no fuera así, entonces tendrían que remunerarse de distinta manera, doble, además del día que ya les corresponde, para que estén abusados y no se dejen sorprender”, concluyó Portillo Martínez.

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