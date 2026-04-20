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Escena

Madonna denuncia robo de vestuario tras Festival

La 'Reina del Pop' pidió ayuda para recuperar prendas vintage de su archivo personal y ofrece recompensa por información

  • 20
  • Abril
    2026

La cantante Madonna denunció públicamente la desaparición de varias piezas de su vestuario tras su participación en Coachella 2026, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para localizarlas.

A través de sus historias en Instagram, la artista explicó que se trata de prendas vintage utilizadas durante su presentación sorpresa en el festival, donde apareció como invitada especial en el show de Sabrina Carpenter.

Piezas con valor histórico

Entre los artículos extraviados se encuentran una chaqueta, incluida una pieza vintage de Gucci, un corsé, un vestido y otros elementos que formaban parte del vestuario inspirado en su icónica era de Confessions on a Dance Floor (2005-2006).

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“Esto no es solo ropa, es parte de mi historia”, expresó la cantante en su mensaje, donde también señaló que las piezas fueron tomadas directamente de sus archivos personales.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el momento exacto en que desaparecieron los objetos, aunque se presume que pudo haber ocurrido tras el espectáculo, en el área de camerinos o durante el traslado del vestuario.

La artista ofreció una recompensa a quien proporcione información que permita recuperar las prendas y solicitó contactar a su equipo a través de un correo electrónico.

El caso se viralizó rápidamente en plataformas como X, donde fanáticos y usuarios han compartido el llamado de la cantante para ayudar a localizar las piezas, consideradas de alto valor tanto económico como simbólico.

Un regreso con significado especial

La presentación en Coachella marcó un momento significativo para Madonna, al reinterpretar éxitos como “Like a Prayer” y “Vogue”, además de material vinculado a su etapa Confessions, con la que regresó al festival dos décadas después de su recordada aparición en 2006.

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Las prendas desaparecidas formaban parte de ese homenaje, lo que incrementa su valor sentimental dentro de la trayectoria de la artista.

Hasta ahora, no hay información oficial sobre avances en la localización del vestuario.


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