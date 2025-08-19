Aubrey Plaza habla sobre la muerte de su esposo con Amy Poehler

La actriz Aubrey Plaza abordó públicamente por primera vez la muerte de su esposo, el escritor y director de Hollywood Jeff Baena, en una entrevista difundida este martes en el podcast Good Hang, conducido por su amiga y excompañera de Parks and Recreation, Amy Poehler.

Baena falleció por suicidio en enero de este año. Plaza, de 41 años, describió el proceso de duelo como un “océano gigante de horror que está ahí mismo”.

“Puedo verlo. Y a veces solo quiero sumergirme en él y estar ahí. Y a veces solo lo miro. Y a veces simplemente intento alejarme de él. Pero siempre está ahí. Simplemente siempre está ahí”, confesó.

La protagonista de The White Lotus comparó su dolor con una escena de la película de ciencia ficción The Gorge, estrenada en febrero y protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy.

“Hay un acantilado a un lado, y luego otro al otro, y luego un desfiladero en medio, y está lleno de gente monstruosa que intenta atraparlos. Y juro que, cuando lo vi, pensé: ‘Eso se parece a mi dolor’”, relató.

Plaza y Baena se casaron en 2021 y colaboraron en varias producciones, entre ellas Life After Beth (2014), dirigida y escrita por Baena y protagonizada por Plaza.

Tras su muerte, la actriz lo describió como una “tragedia inimaginable”.

Durante el diálogo, Poehler le preguntó cómo se sentía en ese momento.

Plaza respondió: “En este preciso instante, me siento feliz de estar contigo. En general, estoy aquí y funcionando. Me siento muy agradecida de estar en el mundo. Creo que estoy bien, pero es como una lucha diaria, obviamente”.

Considerada una de las intérpretes más destacadas de su generación, Plaza ha recibido nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su participación en The White Lotus y fue incluida por la revista Time en su lista de las 100 personas más influyentes de 2023.

Actualmente, la actriz se encuentra en una gira de promoción de su nueva película Honey Don’t, que se estrena en cines esta semana.

