Incrementa 71% capacidad de almacenamiento presa Vicente Guerrero

La presa Vicente Guerrero, principal embalse del centro del estado de Tamaulipas, ha alcanzado el 71.0% de su capacidad de almacenamiento, con 2 mil 776 millones de metros cúbicos.

De acuerdo al último reporte del año por parte de la Comisión Nacional del Agua (CNA), el desfogue de la Presa Vicente Guerrero para riego comenzó este viernes 26 de diciembre y se planea que las compuertas se cierren a principios de junio de 2026, una vez finalizado el ciclo de riego, aunque los niveles y necesidades de agua pueden variar según las lluvias y la demanda, afectando los tiempos exactos de desfogue en 2026.

El nivel actual es beneficioso al abastecer del líquido para consumo humano a Ciudad Victoria y el sistema de riego, garantizando el suministro de agua para la población y la agricultura en el distrito de riego 086 Soto La Marina.

La presa Vicente Guerrero es la sexta más grande del país y la primera en el estado, superando a la presa Falcón, que aunque esta última es mayor en capacidad de almacenamiento, comparte la mitad con Estados Unidos al ser binacional.

Cubre parte de los municipios de Padilla y Casas; sin embargo, también impacta en su desarrollo con sus aguas a Abasolo y Jiménez.

Beneficios del Nivel Actual

Abastecimiento de Agua : El nivel actual de la presa garantiza el suministro de agua para Ciudad Victoria y el sistema de riego.

: El nivel actual de la presa garantiza el suministro de agua para Ciudad Victoria y el sistema de riego. Pesca Deportiva: La cantidad de especies, principalmente lobina, se verá favorecida, lo que beneficiará a los pescadores deportivos.

La cantidad de especies, principalmente lobina, se verá favorecida, lo que beneficiará a los pescadores deportivos. Agricultura: El agua almacenada permitirá un buen desarrollo de las actividades agrícolas en la región.

Desfogue Programado

Se prevé que el volumen de agua comience a descender debido al desfogue programado hacia el Distrito de Riego 086, un proceso anual que cumple con el objetivo original de esta infraestructura, según la Comisión Nacional del Agua.

Comentarios